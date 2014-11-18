08.01.2024, 15:10
И снова штраф за георгиевскую ленту. Автомобилист заплатил и смог въехать в Эстонию(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
В выходные дни через погранпункт Нарва-1 из России проехал легковой автомобиль с георгиевской лентой на зеркале заднего вида. Несколько граждан Молдовы нарушили визовые правила.
Водителя с георгиевской лентой оштрафовали на 400 евро, после чего ему разрешили въехать в Эстонию.
Также, сообщил Департамент полиции и погранохраны, в прошедшие выходные два гражданина Молдовы были уличены в нарушении визовых правил на пограничном пункте Нарва-1. Они были оштрафованы, им выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию Шенгенской зоны.
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