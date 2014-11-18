И снова штраф за георгиевскую ленту. Автомобилист заплатил и смог въехать в Эстонию

Водителя с георгиевской лентой оштрафовали на 400 евро, после чего ему разрешили въехать в Эстонию.

Также, сообщил Департамент полиции и погранохраны, в прошедшие выходные два гражданина Молдовы были уличены в нарушении визовых правил на пограничном пункте Нарва-1. Они были оштрафованы, им выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию Шенгенской зоны.

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