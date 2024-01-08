Как на катке. Дороги в Нарве несколько дней не посыпали реагентом

Как объяснила RusDelfi Татьяна Леннук, заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства, несколько дней нельзя было применять традиционный способ обработки проезжей части реагентами, поскольку стояли сильные морозы. Реагент, по словам Леннук, сделал бы ситуацию еще хуже - вода после реакции с солью быстрее бы замерзала и скользкость еще больше бы повышалась.

Леннук добавила, что крошкой продолжали посыпать автобусные остановки, потому что в противном случае автобусам сложно было бы останавливаться. Но крошки хватало на несколько часов, ее быстро разносили колесами машины и общественный транспорт. „Сегодня ситуация еще была сложная, но температура воздуха начала расти, и мы начали обрабатывать дороги - посыпать их реагентом“, - сказала Татьяна Леннук.

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