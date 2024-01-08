„Воздуха не было. Люди стояли в туалетах“. В поезде Нарва-Таллинн пассажиры задыхались и не могли выйти на улицу

Вчера в поезде Нарва-Таллинн было очень много людей. На рейсе с отправлением в 13:52 не было свободных мест, многим пришлось стоять, а некоторые даже не смогли зайти в поезд, так как в нем не было места. В социальной сети TikTok Вероника опубликовала видео с поездки. По ее словам, билетов было продано больше, чем вмещает поезд. „В поезде не хватало воздуха, была давка. Люди стояли в открытом туалете. Также многие пропускали свои остановки, потому что не могли выйти. Другие же не могли зайти, так как не было места“, - написала Вероника. Как она отметила, ей пришлось ехать в служебном отсеке.

„Вчера заканчивались школьные каникулы, из Нарвы действительно было много пассажиров“, - ответил на запрос RusDelfi руководитель по коммуникации Elron Кристо Мяэ.

По его словам, из-за мороза возникли проблемы с отправкой на линию запланированного состава. „В воскресенье, 7 января, мы планировали отправить в Нарву сцепленные вместе трех- и двухвагонные поезда. Но из-за мороза не получилось сцепить вагоны, и из Таллинна в Нарву поехал лишь трехвагонный состав“, - добавил представитель Elron.

В 13:52 на рейсе Нарва-Таллинн поезд был меньше запланированного. Вместе 5 вагонов на линии был состав только из 3 вагонов, соответственно, места было почти в два раза меньше.

Однако Elron обещает вернуть деньги тем, кто не смог зайти в поезд. „Пассажиров, которые приобрели билеты заранее, но не смогли ими воспользоваться, просим связаться со службой поддержки Elron, чтобы мы могли вернуть деньги за билеты (тел. 616 0245 или klienditugi@elron.ee). Приносим извинения за неудобства“.

Новые поезда Elron, которые должны решить проблему, выйдут на линии только в начале 2025 года.

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