08.01.2024, 16:36
МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: центристы на распутье - прорвёмся или сгинем?
ФОТО: | Delfi Meedia
Для эстонской политики и для избирателей Центристской партии развал циничной партийной системы, созданной Эдгаром Сависааром, может оказаться к лучшему.
На минувшей неделе ряд экспертов и лидеров общественного мнения после того, как фракция центристов в Рийгикогу раскололась и многие члены партии оставили ее, единогласно заявили, что это точно смерть Центристской партии. Возможно, такое заявление преждевременно. Правильнее было бы сказать, что это смерть партии Сависаара.