МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: центристы на распутье - прорвёмся или сгинем?

На минувшей неделе ряд экспертов и лидеров общественного мнения после того, как фракция центристов в Рийгикогу раскололась и многие члены партии оставили ее, единогласно заявили, что это точно смерть Центристской партии. Возможно, такое заявление преждевременно. Правильнее было бы сказать, что это смерть партии Сависаара.

До 2016 года Центристская партия оставалась сплоченной вокруг харизматичного лидера и искушенного политика - Эдгара Сависаара, которого остальные члены партии признавали несомненным авторитетом. Когда триумвират в лице Юри Ратаса, Кадри Симсон и Майлис Репс решился свергнуть стареющего и постепенно теряющего бразды правления лидера, в партии длительное время существовала негласная договоренность о сохранении статус-кво: все должно было оставаться, как было при Сависааре.