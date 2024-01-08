Литовец Пултинявичюс выиграл почти 2000 евро на турнире памяти Кереса

XXXIII Международный турнир по быстрым шахматам, посвященный легендарному эстонскому гроссмейстеру Паулю Кересу, который состоялся в минувшие выходные в Таллинне, выиграл литовец Паулюс Пултинявичюс, набравший 9,5 очков из 11 возможных. Второе место занял индийский гроссмейстер Абхиманью Пураник (9 очков), только ему удалось в очном противостоянии обыграть лидера, однако поражение от украинца Юрия Кузубова, а также две ничьи не позволили гостю из Азии бороться за золото. Третьим стал гроссмейстер из Германии Даниэль Фридман (8,5 очков). Лучшим из эстонских шахматистов неожиданно стал Георг Педосон, набравший 7,5 очков (10-е место по дополнительным показателям).

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В двухдневном турнире по быстрым шахматам приняли участие 118 шахматистов из 11 стран: из них 15 гроссмейстеров, 4 международных мастера и 12 мастеров ФИДЕ. Призовой фонд турнира составил 10 000 евро, из них победителю турнира в быстрые шахматы досталось 1800 евро.

В пятницу турнир по блицу выиграл Пураник.

Турнир проходит в первых числах января, так как день рождения великого эстонского шахматиста, шахматного композитора и теоретика Пауля Кереса приходится именно на этот месяц. Пауль Керес родился 7 января 1916 года в Нарве. Керес - один из сильнейших шахматистов мира 1930—1960-х годов, он признан лучшим спортсменом Эстонии XX века. Пауль Керес - первый в истории шахматист, которого изобразили на банкнотах своей страны.

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