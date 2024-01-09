В ласнамяэской новостройке было много квартир, откуда и днем, и ночью доносились звуки секса. Что там происходило?

Как-то раз Павел* (по профессии строитель, по возрасту - уже близкий к сорока годам мужчина), встретился на улице со своим старым знакомым Русланом. Под руку с Русланом шла женщина (ей немногим более тридцати лет). Встреча Павлу запомнилась тем, что раньше он покупал у этой женщины интимные услуги. На портале voodi.ee она известна как Кристи или Кристина.