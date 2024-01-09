Мы все больше сидим в интернете: в Эстонии значительно выросло потребление онлайн-контента

В то время как ряд неблагоприятных обстоятельств сдерживает экономический рост Эстонии, в сетях связи происходит бурный рост без признаков замедления в будущем, говорит Андре Виссе, руководитель по технологиям Telia.

„Сейчас мы наблюдаем очень быстрое развитие цифрового мира. С одной стороны, этому способствовал рост видеоконтента и различных потоковых сервисов, с другой стороны, например, популярность видеоконференций и удаленной работы, которые полностью изменили способ нашей работы из-за пандемии коронавируса“, – отметил Виссе.

Все это также отражается на объемах данных, обслуживаемых местной мобильной сетью и стационарной сетью интернета.

Например, с 2018 по 2023 год объемы данных в мобильной сети Telia выросли в три раза, а в сети кабельного стационарного интернета – более чем вдвое. Только в 2023 году интернет-трафик в сетях Telia увеличился примерно на 20%.

В ближайшие годы 5G технология даст дополнительный рост цифровой сферы

По словам руководителя по технологиям Telia, в ближайшие годы именно технология 5G будет стремительно расти по всему миру.

„В своем недавнем отчете о мобильных технологиях компания Ericsson прогнозирует, что в период с 2023 по 2029 год количество подключений к 5G во всем мире увеличится на 330%, то есть от 1,6 миллиарда до 5,3 миллиарда. Тот же отчет оценил, что если в конце 2023 года в зоне покрытия 5G проживает 45% населения мира, то к концу 2029 года эта доля вырастет до 85%. Именно по этой причине в течение последних трех лет мы очень активно инвестировали в развитие сети 5G в Эстонии, и это останется нашей целью и в ближайшие годы“, – пояснил Виссе.

К началу 2024 года Telia установила в Эстонии более полутысячи базовых станций 5G, благодаря чему зона покрытия 5G уже охватила около 75% населения. К концу 2024 года намечено охватить покрытием 5G 95% населения.