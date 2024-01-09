Мы все больше сидим в интернете: в Эстонии значительно выросло потребление онлайн-контента
В то время как ряд неблагоприятных обстоятельств сдерживает экономический рост Эстонии, в сетях связи происходит бурный рост без признаков замедления в будущем, говорит Андре Виссе, руководитель по технологиям Telia.
„Сейчас мы наблюдаем очень быстрое развитие цифрового мира. С одной стороны, этому способствовал рост видеоконтента и различных потоковых сервисов, с другой стороны, например, популярность видеоконференций и удаленной работы, которые полностью изменили способ нашей работы из-за пандемии коронавируса“, – отметил Виссе.
Все это также отражается на объемах данных, обслуживаемых местной мобильной сетью и стационарной сетью интернета.
Например, с 2018 по 2023 год объемы данных в мобильной сети Telia выросли в три раза, а в сети кабельного стационарного интернета – более чем вдвое. Только в 2023 году интернет-трафик в сетях Telia увеличился примерно на 20%.
В ближайшие годы 5G технология даст дополнительный рост цифровой сферы
По словам руководителя по технологиям Telia, в ближайшие годы именно технология 5G будет стремительно расти по всему миру.
„В своем недавнем отчете о мобильных технологиях компания Ericsson прогнозирует, что в период с 2023 по 2029 год количество подключений к 5G во всем мире увеличится на 330%, то есть от 1,6 миллиарда до 5,3 миллиарда. Тот же отчет оценил, что если в конце 2023 года в зоне покрытия 5G проживает 45% населения мира, то к концу 2029 года эта доля вырастет до 85%. Именно по этой причине в течение последних трех лет мы очень активно инвестировали в развитие сети 5G в Эстонии, и это останется нашей целью и в ближайшие годы“, – пояснил Виссе.
К началу 2024 года Telia установила в Эстонии более полутысячи базовых станций 5G, благодаря чему зона покрытия 5G уже охватила около 75% населения. К концу 2024 года намечено охватить покрытием 5G 95% населения.
„За последние шесть лет мы инвестировали в эстонский рынок около 330 миллионов евро, то есть в среднем по 55 миллионов евро в год. Большая часть этих инвестиций пошла на развитие сетей, улучшение непрерывности услуг и повышение качества“, – добавил Виссе.
Кроме того, 2023 год стал знаменательным в истории телекоммуникаций Эстонии, поскольку в декабре Telia стала первым местным оператором, отключившим свою сеть 3G, которая почти 20 лет успешно обслуживала клиентов компании.
„Благодаря этому мы высвободили ценный частотный ресурс для развития новейших технологий мобильной связи, улучшили производительность, устойчивость и качество сети, чтобы предложить нашим клиентам наилучший пользовательский опыт“, – сказал Виссе.
Предпочтение №1: домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с
Помимо мобильной сети, Telia также постоянно расширяет и обновляет свою сеть стационарного интернета, и по состоянию на начало 2024 года стационарное подключение Telia со скоростью 100 Мбит/с и более охватит более полумиллиона (или 562 000) жилых помещений в Эстонии.
По словам руководителя по технологиям Telia, компания с 2017 года активно работает над обновлением своей стационарной сети. В рамках этой работы более 300 000 домов получили более быстрое и современное подключение к интернету, чем прежде.
„Из предпочтений наших клиентов мы видим, что все чаще отказываются от интернет-пакетов с более низкими скоростями и переходят на более быстрые соединения, которые способны покрыть потребности всей семьи. За период с 2018 по 2023 год количество пользователей домашнего интернета со скоростью не менее 100 Мбит/с выросло более чем в 3 раза, а пакет домашнего интернета 100 Мбит/с сегодня является самым популярным выбором среди наших клиентов“, – сказал Виссе.
В то же время, по его словам, в Эстонии еще десятки тысяч домохозяйств охвачены немодернизированной медной кабельной сетью, которая зачастую уже не соответствует ожиданиям клиентов: „Поэтому в ближайшем будущем не видно ни конца работ, ни снижения инвестиций“.
2023 год также принес несколько сетевых рекордов
По словам руководителя по технологиям Telia, прошедший год также отмечен рядом уникальных рекордов, в достижение которых внесли свой вклад клиенты Telia. Одним из запомнившихся событий стал XII молодежный праздник песни и танца.
„На молодежном празднике песни и танца, который прошел летом 2023 года, мобильной сетью Telia на Певческом поле в Таллинне воспользовались почти 60 000 уникальных пользователей. За время Праздника песни в нашей сети на Певческом поле было сделано почти 260 000 звонков и отправлено 70 000 сообщений. Кроме того, во время Праздника песни мобильная сеть Telia обслужила в общей сложности около 5,8 терабайт (ТБ) данных, чуть меньше половины из которых уже перемещались в новейшей сети 5G“, – напомнил Виссе.
25 мая Telia включила в Таллинне свою первую базовую станцию 5G, работающую в диапазоне частот 26 ГГц, при поддержке которой сразу же был установлен рекорд скорости мобильного интернета – она превысила 2,2 Гбит/с.
В 2023 году Telia также инвестировала значительные средства в увеличение пропускной способности базовой сети, чтобы справиться с обслуживанием постоянно растущих объемов данных в сети.
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