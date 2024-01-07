Какие неприятные сюрпризы готовит 2024 год?

Во-первых, каждая из них рискует в любой момент перерасти в масштабный региональный или даже глобальный конфликт. И во-вторых, нормализация военной агрессии в международных отношениях и ограниченность ресурсов Запада для помощи союзникам могут придать уверенности его оппонентам из противоположного лагеря автократов, что приведет к новым войнам.

Эксперты выделяют в прогнозах два главных риска, связанных с этими войнами.

Война в Европе, которую развязал Владимир Путин против Украины, далека от завершения, как и конфликт Израиля с ХАМАС и другими поддерживаемыми Ираном группировками на Ближнем Востоке.

Пока же главные угрозы во всех сценариях 2024 года связаны с войнами.

Многие упоминают искусственный интеллект и в числе рисков, и среди кандидатов в спасители человечества. Главная новая технология XXI века пока в зачаточном состоянии, как и регулирование ее применения. Однако в ней заложен такой скрытый потенциал как прогресса, так и разрушения, что AI постепенно становится главной неизвестной в прогнозировании будущего.

Среди других потенциальных проблем для стабильности и роста благосостояния в мире эксперты называют углубление экономического кризиса. Одной из причин может стать новый виток инфляции и еще год жизни с дорогими кредитами. Среди других — торговая война США и ЕС с Китаем и проблемы в самом Китае — локомотиве роста мировой экономики.

Речь о выборах. Они обещают смену власти в США и в ЕС, что, среди прочего, чревато сокращением поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Помимо войн и изменения климата — двух главных угроз человечеству, унаследованных от 2023 года — аналитики и СМИ выделяют одну крупную новую. Она касается в первую очередь Запада, но последствия ощутит на себе весь мир.

Какие из мрачных предсказаний сбудутся, мы узнаем через год. А пока вот краткий список причин переживать за 2024 год, кочующих из прогноза в прогноз.

Большинство экспертов и СМИ пишут, что будет хуже. Во всяком случае такое впечатление складывается после прочтения новогоднего вала их прогнозов, традиционно накрывшего нас в последние две недели.

Самые мрачные сценарии предполагают прямое столкновение США с Россией из-за Европы или с Китаем из-за Тайваня.

Войны делают мир беднее. Они уже привели к перебоям в международной торговле, деглобализации мировой экономики и деградации послевоенных международных институтов развития.

Если большие войны затянутся, они обещают Западу усиление миграционного кризиса и рост расходов на оборону в ущерб социальным тратам. Все это чревато падением уровня жизни населения и дальнейшим подъемом правых сил и национализма.

Так вкратце выглядят прогнозы на 2024 год. А вот что пишут эксперты и СМИ про две главные неизвестные — войны и выборы.

Войны

В последнее десятилетие мир принялся активно воевать после относительного затишья 1990-х и начала 2000-х, отмечают исследователи из International Crisis Group (ICG).

Дурной пример заразителен, пишут они. Российское вторжение в Украину и американские войны в Ираке и Афганистане пробудили у региональных лидеров на Ближнем Востоке и в Африке аппетит к силовому решению конфликтов и затяжной войне.

Эксперты ICG опасаются, что вслед за Путиным другие авторитарные лидеры ввяжутся в военные авантюры при поддержке внешних спонсоров — держав вроде Ирана, рассматривающих региональные конфликты как прокси-войну с большим врагом, чаще всего — США.

„Риск того, что лидеры перейдут от подавления инакомыслия внутри страны или опосредованного вмешательства к фактическому вторжению в соседние страны, представляется в 2024 году более высоким, чем когда-либо в последние годы“, — пишут они.

„Попытки остановить войны дипломатическим путем повсеместно терпят неудачу. Среди глав государств все больше тех, кто прибегает к войне как средству достижения политических целей. И все больше тех, кто верит, что им это сойдет с рук“

Главный ужас — столкновение двух крупнейших держав планеты, США и Китая. Повод может появиться уже в январе, когда на Тайване пройдут выборы. О них — чуть ниже, а пока кратко о других потенциальных конфликтах 2024 года.