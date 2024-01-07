07.01.2024, 20:02
Руководитель Bolt Drive: наши электромобили отлично справляются с холодами, а вот батарейки в ключах - не очень
Заводить свои машины с помощью автомобилей Bolt Drive запрещено!
ФОТО: | Delfi Meedia
Мороз, который уже не один день испытывает Эстонию на прочность, подвергает испытанию и всевозможные аккумуляторы - от мобильных телефонов до автомобильных батарей. В Bolt Drive, крупнейшем в Эстонии сервисе каршеринга, сетуют на то, что разряжаются находящиеся в машинах пульты.
Руководитель эстонского представительства Bolt Drive Хенрико Аэр рассказал Forte, что электромобили Bolt Drive прекрасно работают даже в нынешнюю холодную погоду.