Авто
07.01.2024, 20:02

Руководитель Bolt Drive: наши электромобили отлично справляются с холодами, а вот батарейки в ключах - не очень

 
Заводить свои машины с помощью автомобилей Bolt Drive запрещено!
Bolt
Bolt
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Мороз, который уже не один день испытывает Эстонию на прочность, подвергает испытанию и всевозможные аккумуляторы - от мобильных телефонов до автомобильных батарей. В Bolt Drive, крупнейшем в Эстонии сервисе каршеринга, сетуют на то, что разряжаются находящиеся в машинах пульты.

Руководитель эстонского представительства Bolt Drive Хенрико Аэр рассказал Forte, что электромобили Bolt Drive прекрасно работают даже в нынешнюю холодную погоду.

„Мы заряжаем их в обычном режиме, и у нас не было проблем с заводкой машин, потому что электромобили используются в среднем 8-10 раз за день и батареи остаются теплыми“, - рассказывает он, объясняя особую морозоустойчивость аккумуляторов.

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