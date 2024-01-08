08.01.2024, 12:55
Стоит ли оно того? Сокращение срока выплат родительского пособия сэкономит государству на удивление мало денег(4)
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Правительство рассматривает вопрос о сокращении срока выплаты родительского пособия с нынешних полутора лет до одного года. Но главной причиной раздумий правительства является, конечно же, не старение населения или разрыв в оплате труда. Главный вопрос - сколько денег может сэкономить государство, сократив родительские пособия. Материал Eesti Ekspress.