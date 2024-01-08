Стоит ли оно того? Сокращение срока выплат родительского пособия сэкономит государству на удивление мало денег

Из государственного бюджета на 2023 год на родительские пособия было потрачено 375,9 млн евро. Если бы период выплат был на треть короче, то есть длился один год, удалось бы сэкономить 125,3 млн евро.

К сожалению, правительство не отделается таким простым действием и такой большой суммой денег. Если уменьшить срок выплаты родительского пособия, то места в детских садах должны будут предоставляться через год после рождения детей, а не через полтора года, как сейчас. В противном случае реформа вряд ли будет осуществима: какое правительство захочет предложить матерям сидеть дома полгода бесплатно? Кроме того, это может оказать губительное воздействие на рождаемость. Не говоря уже о разрыве в оплате труда, на который потенциальная реформа в данном случае не окажет никакого положительного влияния.