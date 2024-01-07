Баскетболист сборной Эстонии помог клубу G-лиги НБА одержать победу

Дрелл, заработавший 31 минуту игрового времени, в итоге набрал восемь очков, совершил восемь подборов, отдал четыре асиста и совершил три перехвата. Дрелл реализовал один из четырех дальних бросков и два из шести двухочковых бросков. Кроме Дрелл реализовал один штрафной бросок.

Лучшим в составе „Винди Сити Буллз“ стал Джулиан Филлипс, набравший 30 очков. Адама Саного и Онуралп Битим набрали по 22 очка. Лучшим в составе „Стоктон Кингз“ стал Джейлен Науэлл, набравший 33 очка.

На данный момент команда „Винди Сити Буллз“ занимает седьмое место в Центральном дивизионе. Клуб „Стоктон Кингз“, потерпевший первое поражение в сезоне, занимает первое место в Западном дивизионе.

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