Здоровье
07.01.2024, 18:40

ИССЛЕДОВАНИЕ | Почти 17 000 человек умерли в результате приема лекарства, которое назначали во время первой волны коронавируса в Европе и США

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Положительный экспресс-тест на коронавирус
Положительный экспресс-тест на коронавирус
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Во время пандемии больным назначали препарат гидроксихлорохин (торговая марка Plaquenil), из-за которого к настоящему времени скончались тысячи людей, пишет Forte.

Гидроксихлорохин, который используется для лечения малярии, мог стать причиной почти 17 000 смертей в шести странах во время первой волны пандемии COVID-19. Кроме того, согласно лечебному руководству, препарат также используется для лечения ревматоидного артрита, системной и дискоидной красной волчанки, а также поражений кожи, вызванных солнцем или усугубляющихся под воздействием солнечного света.

Во время пандемии целая группа медицинских работников продвигала этот препарат как панацею. Его использование также поддержали несколько политиков: президент Франции Эммануэль Макрон посетил фармацевтическую фабрику, а президент США Дональд Трамп в 2020 году рекомендовал препарат, заявив, что и сам его принимал.

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