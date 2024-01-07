07.01.2024, 18:40
ИССЛЕДОВАНИЕ | Почти 17 000 человек умерли в результате приема лекарства, которое назначали во время первой волны коронавируса в Европе и США(43)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во время пандемии больным назначали препарат гидроксихлорохин (торговая марка Plaquenil), из-за которого к настоящему времени скончались тысячи людей, пишет Forte.
Гидроксихлорохин, который используется для лечения малярии, мог стать причиной почти 17 000 смертей в шести странах во время первой волны пандемии COVID-19. Кроме того, согласно лечебному руководству, препарат также используется для лечения ревматоидного артрита, системной и дискоидной красной волчанки, а также поражений кожи, вызванных солнцем или усугубляющихся под воздействием солнечного света.