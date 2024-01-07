Хоккей
07.01.2024, 13:07

ВИДЕО | Хоккейный клуб „Пантер“ разгромил главного аутсайдера открытого чемпионата Латвии

 

В воскресенье, 7 января, в рамках открытого чемпионата Латвии по хоккею таллиннский клуб „Пантер“ во второй раз за два дня обыграл в гостях литовский клуб „Хоккей Панкс“ (Вильнюс) (10:3).

Клуб „Пантер“ быстро завладел инициативой и уже на первой минуте первого периода Пузаков вывел гостей вперед. В течении следующих шести минут таллиннский клуб выигрывал со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отличились Воранг и Новиков. Хозяева не сдавались и тут же ответили двумя шайбами: Отличились Илья Четвертак и Эдгарс Петровс.

Хозяева активно начали второй период и на второй минуте Домас Йанусонис сравнял счет. Спустя семь минут Царьковский снова вывел „Пантер“ вперед, а за две минуты до окончания второго периода Ловков реализовал большинство и сделал счет 5:3.

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