Пока в центре Москвы жены мобилизованных требовали вернуть их мужей домой, Путин ужинал с родными погибших военных и обещал всегда „прийти на помощь, если она нужна“

Во время встречи, которая прошла в резиденции президента в Ново-Огарево, Путин поздравил собравшихся с Рождеством, напомнив, что военные действия в Украине продолжаются: „Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами отсюда всех поздравили с этим праздником“.

Также президент добавил, что его встреча с семьями погибших должна стать „ясным, понятным сигналом“ для российских чиновников. „Ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна“, — заявил Путин.

После этого, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин „провел достаточно обстоятельную беседу с семьями, общался и с вдовами, и с детьми“ погибших военных. Затем он пригласил семьи на праздничный ужин. После этого Путин вместе с гостями посетили рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенного на территории резиденции.

Тему войны Путин также затронул и в поздравлении россиян с Рождеством. „Глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев — участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии“, — заявил он.

До встречи с президентом родственники российских военных посетили выставки, представления и другие мероприятия. А вечером 6 января детям погибших провели экскурсию по конюшне на территории резиденции в Ново-Огарево. После „достаточно обстоятельной беседы“ (так описал обращение президента к семьям военных пресс-секретарь Дмитрий Песков) Путин пригласил вдов и детей на праздничный ужин, а затем — на рождественскую службу в храм при резиденции.