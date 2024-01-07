Семь способов продлить запас хода электромобиля зимой(3)
Продажи электромобилей растут во всем мире, и Эстония не является исключением – в этом году на нашем рынке было продано на 9% больше электромобилей, чем в прошлом году. Однако многим до сих пор пользование электромобилем кажется сложным, да и пригодность электромобилей для нашего климата тоже вызывает много вопросов. Сергей Гончаров, руководитель по продажам новых автомобилей Veho AS, компании по продажам и обслуживанию Mercedes-Benz, делится рекомендациями о том, как получить от электромобиля максимальную отдачу.
1. Разогрейте автомобиль перед поездкой
Подключите автомобиль к зарядному устройству и задайте время начала поездки – к установленному времени и салон автомобиля, и аккумулятор прогреются, что обеспечит больший запас хода. В противном случае аккумулятор будет расходовать избыточную энергию на обогрев салона, и запас хода соответственно уменьшится. В эстонском климате использовать этот трюк имеет смысл круглый год!
2. Не позволяйте батарее разрядиться
Если при езде на электромобиле позволять аккумулятору регулярно полностью разряжаться, его емкость временно снижается. Литий-ионные аккумуляторы не следует заряжать сразу после полной разрядки, так как это не даст им времени на восстановление. Это одна из главных ошибок, которые допускают пользователи электромобилей – заряжают аккумулятор до 100 процентов и ездят на нем, пока он совершенно не разрядится.
3. Заряжайте медленно, но не полностью
Не заряжайте аккумулятор электромобиля до 100 процентов, в долгосрочной перспективе это довольно вредно для аккумулятора и сокращает его срок службы. Оптимальный уровень зарядки – не менее 20% и не более 80%. По информации производителей, рекомендуемый уровень зарядки как раз и составляет 20-80%, это снижает старение литий-ионных аккумуляторов. Перед зарядкой используйте функцию предварительного нагрева аккумулятора, чтобы повысить эффективность зарядки. При зарядке стоит отдать предпочтение более медленному способу – в холодную погоду быстрая зарядка может оказать чрезмерную нагрузку на аккумулятор и тем самым снова снизить емкость.
4. Регулярно давайте аккумулятору отдохнуть
Чтобы обеспечить максимальный запас хода, аккумулятору электромобиля необходимо дать возможность восстановиться. Для восстановления достаточно регулярно (например, раз в неделю) парковать машину на более длительный период (например, на ночь или на выходные) при низком уровне зарядки: 20%-30%. Такой „отдых“ снижает побочные химические реакции, увеличивает срок службы аккумулятора и запас хода. Такую процедуру следует делать регулярно и зимой, и летом, и вы увидите, как километры начнут прибавляться.
5. Используйте специальные функции с умом
Например, режим ECO увеличивает пробег, но учтите, что это происходит за счет обогрева салона или мощности. Если вы выберете режим рекуперации, при каждом торможении будет прибавляться немного запаса хода, поскольку аккумулятор заряжается во время движения. Режим „One-Pedal Drive“ позволяет управлять электромобилем одной ногой и только нажатием на педаль газа (торможение затем осуществляется снятием ноги с педали газа).
6. Следуйте процедурам технического обслуживания
Регулярное техническое обслуживание помогает поддерживать электромобиль и его аккумулятор в хорошем состоянии. Регулярные обновления программного обеспечения предлагают улучшения, которые увеличивают запас хода и срок службы батареи. При зарядке всегда проверяйте, чтобы место зарядки было сухим и безопасным и, конечно же, было установлено и заземлено в соответствии с требованиями. Регулярно проверяйте аккумулятор и систему зарядки, по возможности держите автомобиль в более теплом месте.
7. Следите за новыми технологиями
Если вы только выбираете свой первый электромобиль, рекомендуется внимательно следить за тем, какие умные технологические решения в нем использованы. Новые электромобили имеют сверху высоковольтные обогреватели, которые работают по так называемому принципу теплового насоса, а кроме того, остаточное тепло, вырабатываемое высоковольтными компонентами, используется для обогрева салона. Кроме того, более умные электромобили могут также отключать переднюю ось от электродвигателя, что снижает потери механической энергии. Все для того, чтобы продлить запас хода даже в зимних условиях.
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