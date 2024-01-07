Семь способов продлить запас хода электромобиля зимой

1. Разогрейте автомобиль перед поездкой

Подключите автомобиль к зарядному устройству и задайте время начала поездки – к установленному времени и салон автомобиля, и аккумулятор прогреются, что обеспечит больший запас хода. В противном случае аккумулятор будет расходовать избыточную энергию на обогрев салона, и запас хода соответственно уменьшится. В эстонском климате использовать этот трюк имеет смысл круглый год!

2. Не позволяйте батарее разрядиться

Если при езде на электромобиле позволять аккумулятору регулярно полностью разряжаться, его емкость временно снижается. Литий-ионные аккумуляторы не следует заряжать сразу после полной разрядки, так как это не даст им времени на восстановление. Это одна из главных ошибок, которые допускают пользователи электромобилей – заряжают аккумулятор до 100 процентов и ездят на нем, пока он совершенно не разрядится.

3. Заряжайте медленно, но не полностью

Не заряжайте аккумулятор электромобиля до 100 процентов, в долгосрочной перспективе это довольно вредно для аккумулятора и сокращает его срок службы. Оптимальный уровень зарядки – не менее 20% и не более 80%. По информации производителей, рекомендуемый уровень зарядки как раз и составляет 20-80%, это снижает старение литий-ионных аккумуляторов. Перед зарядкой используйте функцию предварительного нагрева аккумулятора, чтобы повысить эффективность зарядки. При зарядке стоит отдать предпочтение более медленному способу – в холодную погоду быстрая зарядка может оказать чрезмерную нагрузку на аккумулятор и тем самым снова снизить емкость.

4. Регулярно давайте аккумулятору отдохнуть