„Она отчаялась настолько, что пыталась есть бетон“: волонтеры рассказали истории спасенных ими животных

Последнюю неделю в Таллинне зафиксированы экстремально низкие температуры (-20), которые вместе ветром ощущаются на все -30. Не заводятся многие машины, некоторые сотрудники временно уходят на удаленку, а собачники выводят своих любимцев в теплых курточках „чисто в туалет, на 10 минут у дома“. Но как в этой ситуации выживают те, кому пока не повезло обзавестись любящим хозяином? Ведь в холодную погоду бездомные животные особенно нуждаются в питании, так как находясь на холоде, организм испытывает большую потребность в пище богатой белками и жирами. И если бродячих собак в Эстонии практически нет, то ситуация с бездомными котами остается сложной. Особенно зимой, когда животных могут оставлять на дачах.

Это понимает и хозяйка Happy Dog Family MTÜ Татьяна, которая вместе с волонтерами помогает своим питомцам не только пережить зиму, но и найти любящих хозяев.

“В современном мире, где многие настолько поглощены своими личными проблемами, что совсем не замечают трудности других, все же существуют уникальные люди, готовые отдать последнее во благо беззащитных, – рассказывает зооволонтер Алина. - Одна из таких удивительных редкостей - Татьяна – настоящая героиня, чье сердце наполнено любовью к животным. Однажды она решила посвятить свое время и энергию тем, кто не может говорить на человеческом языке, но способен передавать свои чувства и эмоции: искренне плакать и неподдельно улыбаться.

На данный момент она управляет благотворительной инициативой „Happy Family“ для помощи животным в двух странах – Испании и Эстонии. В Таллинне на ее хрупких плечах лежит забота о десятках питомцев, каждый из которых пережил трудности. Ее пример не может не восхищать“.

Сама Татьяна рассказывает о своей работе с любовью - помнит историю каждого своего пушистого подопечного.