„Она отчаялась настолько, что пыталась есть бетон“: волонтеры рассказали истории спасенных ими животных
Волонтеры благотворительной некоммерческой организации Happy Dog Family MTÜ рассказали о том, как спасают бездомных животных.
Последнюю неделю в Таллинне зафиксированы экстремально низкие температуры (-20), которые вместе ветром ощущаются на все -30. Не заводятся многие машины, некоторые сотрудники временно уходят на удаленку, а собачники выводят своих любимцев в теплых курточках „чисто в туалет, на 10 минут у дома“. Но как в этой ситуации выживают те, кому пока не повезло обзавестись любящим хозяином? Ведь в холодную погоду бездомные животные особенно нуждаются в питании, так как находясь на холоде, организм испытывает большую потребность в пище богатой белками и жирами. И если бродячих собак в Эстонии практически нет, то ситуация с бездомными котами остается сложной. Особенно зимой, когда животных могут оставлять на дачах.
Это понимает и хозяйка Happy Dog Family MTÜ Татьяна, которая вместе с волонтерами помогает своим питомцам не только пережить зиму, но и найти любящих хозяев.
“В современном мире, где многие настолько поглощены своими личными проблемами, что совсем не замечают трудности других, все же существуют уникальные люди, готовые отдать последнее во благо беззащитных, – рассказывает зооволонтер Алина. - Одна из таких удивительных редкостей - Татьяна – настоящая героиня, чье сердце наполнено любовью к животным. Однажды она решила посвятить свое время и энергию тем, кто не может говорить на человеческом языке, но способен передавать свои чувства и эмоции: искренне плакать и неподдельно улыбаться.
На данный момент она управляет благотворительной инициативой „Happy Family“ для помощи животным в двух странах – Испании и Эстонии. В Таллинне на ее хрупких плечах лежит забота о десятках питомцев, каждый из которых пережил трудности. Ее пример не может не восхищать“.
Сама Татьяна рассказывает о своей работе с любовью - помнит историю каждого своего пушистого подопечного.
„Вот, например, обаятельная малютка Алиса, - рассказывает Татьяна. - Она своими глазами видела, как ее крошечные братья и сестры медленно умирали от голода. И когда казалось, что надежда покинула маленькое сердце, мы забрали ее к себе. Постепенно пережитые ужасы забываются, а на первый план выходит забота.
Или же большой плюшевый медвежонок Бай. Он - один из самых ласковых обитателей приюта, которого нашли в лесу с прострелянными лапами и перерезанным горлом. Однако, несмотря на все усилия убить великана, Бай выжил и дождался помощи волонтеров“.
По словам Татьяны, если бы не команда „Happy Family“, посетители остались бы лишены возможности насладиться, пожалуй, самыми мягкими объятиями. Удивительно, но после всех невзгод пес все еще обожает людей.
„Еще одним удивительным примером является Багама. Перед тем, как попасть в сытость и спокойствие, ей пришлось выживать. Когда волонтеры нашли ее, она отчаялась настолько, что пыталась есть бетон. Сейчас Багама – веселая и энергичная собака.
Но главное чудо, которого все еще ждут все без исключения пушистики приюта, - настоящий дом с любящими хозяевами“.
„Happy Family“ - временное пристанище и для множества породистых собак, включая охотничьих, сторожевых и спортивных. Это лишний раз подтверждает: не родись красивым, а родись счастливым.
Большинство четвероногих ребят воспитанные и контактные. А если изредка и встречаются хулиганы, с ними дистанционно работает профессиональный зоопсихолог.
Для счастья подопечных Татьяна не боится преодолевать все новые трудности! Пушистая семья живет исключительно на ее личные средства и пожертвования неравнодушных.
Надеемся, что история „Happy Family“ станет вдохновением для многих проявлять сострадание и делиться добром.
Если вы хотите поддержать героев нашей истории, всегда можно приехать в „Happy Family“ с вкусняшками, игрушками и аксессуарами, подарить животным внимание, выгулять или поддерживать финансово.
Реквизиты: MTÜ Happy Family
EE 884204278618653703
PayPal- statjana@hot.ee
Tatjana Slonova
Happy Dog Family в социальных медиа:
Instagram: @happydogfamily.mtu
Facebook: Happydogfamily