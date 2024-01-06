МНЕНИЕ | А что, если Центристскую партию разваливают не Ратас и Кылварт, а Тоом и Беседин?

На первый взгляд, ничего удивительного не произошло. Яна Тоом в своё время неоднократно бывала в гостях на телеканале „Россия1“ у Владимира Соловьёва, и никого это особенно не волновало. А тут всего лишь малопопулярный локальный ресурс маргинального медийщика. Но замечу, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Тоом стала более избирательной при взаимодействии с масс-медиа. А тут ещё и скандал с оказанием ею поддержки лишённым вида на жительство иностранцам, представлявшим угрозу безопасности Эстонии. Скандал, который шлейфом тянется за ней уже полгода и портит имидж Центристской партии. Казалось бы, сейчас совсем неподходящее время для выступления на канале, который даёт площадку пророссийской партии KOOS, а также третьеразрядным российским пропагандистам идей „русского мира“ типа Межевича и бежавшим из балтийских стран инфотеррористам вроде Мамыкина и Самуля. Однако Яна Тоом даёт часовое интервью фигуранту ежегодника полиции безопасности Олегу Беседину. Спустя лишь месяц после того, как Михаилу Кылварту уже пришлось оправдываться за рядовое мини-интервью тому же Беседину по случаю первого адвента.