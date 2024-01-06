Мнение
06.01.2024, 14:47

МНЕНИЕ | А что, если Центристскую партию разваливают не Ратас и Кылварт, а Тоом и Беседин?

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Антон Кебеков
политический обозреватель, публицист
Юри Ратас, Михаил Кылварт, Яна Тоом
Юри Ратас, Михаил Кылварт, Яна Тоом
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Третьего января этого года Олег Беседин на своём канале в YouTube объявил, что в объектив его камеры попала... евродепутатка-центристка Яна Тоом. Зачем она пришла в эфир к Беседину: развалить карточный домик Центристской партии или спровоцировать эффект домино?

На первый взгляд, ничего удивительного не произошло. Яна Тоом в своё время неоднократно бывала в гостях на телеканале „Россия1“ у Владимира Соловьёва, и никого это особенно не волновало. А тут всего лишь малопопулярный локальный ресурс маргинального медийщика. Но замечу, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Тоом стала более избирательной при взаимодействии с масс-медиа. А тут ещё и скандал с оказанием ею поддержки лишённым вида на жительство иностранцам, представлявшим угрозу безопасности Эстонии. Скандал, который шлейфом тянется за ней уже полгода и портит имидж Центристской партии. Казалось бы, сейчас совсем неподходящее время для выступления на канале, который даёт площадку пророссийской партии KOOS, а также третьеразрядным российским пропагандистам идей „русского мира“ типа Межевича и бежавшим из балтийских стран инфотеррористам вроде Мамыкина и Самуля. Однако Яна Тоом даёт часовое интервью фигуранту ежегодника полиции безопасности Олегу Беседину. Спустя лишь месяц после того, как Михаилу Кылварту уже пришлось оправдываться за рядовое мини-интервью тому же Беседину по случаю первого адвента.

Утром четвёртого января стало известно об очередном намечающемся громком выходе некоторых членов из Центристской партии. Днём плохо скрывающий раздражение, если не панику, Кылварт на фоне своей заметно нервничающей команды дал пресс-конференцию. Отвечая на вопрос относительно деятельности Тоом, он в привычном стиле размазал по стоящим перед ним микрофонам словесную кашу о том, как он гордится, что живёт в правовом государстве. В Европарламенте на этой неделе ещё каникулы, но сама Яна Тоом на пресс-конференции отсутствовала. Хотя она, безусловно, и не обязана была там появляться. На следующий день шесть известных центристов во главе с Танелем Кийком официально объявили о своём выходе из партии. В комментарии относительно причин своего ухода Кийк упомянул и поведение Яны Тоом.

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