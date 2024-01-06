ВИДЕО | В США у пассажирского самолета во время полета вылетел иллюминатор

В пятницу вечером пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines, на борту которого находилось 177 пассажиров и шесть членов экипажа совершал рейс из Портленда в город Онтарио, когда во время полета вылетела панель иллюминатора, в корпусе воздушного судна образовалась брешь.

Из-за разгерметизации в самолете упало давление воздуха, пассажиров попросили надеть кислородные маски.

Самолет экстренно приземлился, пассажиры отделались испугом.

Инцидент случился примерно на 35-й минуте после взлета на высоте 4876 метров.

Как сказал телеканалу KPTV пассажир Диего Мурильо, направлявшийся в Онтарио, образовавшаяся в корпусе самолета дыра была размером с холодильник. По его словам, он услышал громкий хлопок, после чего из потолочной панели выпали кислородные маски.

„Они сказали, что в этом ряду, где выпал иллюминатор, сидел один мальчик, с которого сорвало рубашку, и она вылетела из самолета. Мать крепко держала мальчика, чтобы он не вылетел вслед за ней“, - сказал телеканалу Мурильо.

На видеокадрах, снятых пассажирами, видно, как из отверстия в корпусе судна виднеется ночное звездное небо.

Сегодня утром генеральный директор авиакомпании Alaska Airlines Бен Миникучи высоко оценил действия экипажа самолета. „Мысленно я был с теми, кто в тот момент находился на борту самолета. Мне очень жаль, что на вашу долю выпало такое испытание, - сказал Миникучи. – Я очень благодарен пилотам и стюардессам за их отличную реакцию“.

Инцидент расследует Государственный департамент воздушной безопасности США (NTSB).

Как сообщила Alaska Airlines, временно, пока не выяснится, каким образом мог выпасть иллюминатор, она прекращает полеты на самолетах Boeing 737 Max 9. Авиакорпорация The Boeing Company в курсе случившегося и намерена всячески содействовать расследованию.

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