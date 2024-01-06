Историческое событие: сегодня константинопольский экзарх из Эстонии проведет в Вильнюсе первую службу

„Весь католический и православный мир празднует крещение Христа, состоится служба. Но это особенный день, потому что в Литву из Эстонии прибыл экзарх, назначенный главой Литовского экзархата. Это будет первая его служба здесь“, – сказал священник Владимир Селявко. По его словам, верующие соберутся в 9 ч. в Тринопольском монастыре, помещениями которого Константинопольскому патриархату позволила воспользоваться Католическая церковь.

„Это историческое событие, поскольку уже прошло почти 300 лет с тех пор, как константинопольские священники служили в последний раз службу на литовской земле“, – сказал Селявко. „Пока Кивилоо - священник-монах, но возможно, мы надеемся, в будущем его посветят в епископы“, – прибавил он. В пятницу в Литву из Эстонии прибыл православный священник Иустин Кивилоо, который завершит формирование церковной структуры, подчиненной Константинопольскому патриархату. Литовский православный священник Гинтарас Сунгайла рад, что новый глава Экзархата хорошо разбирается в исторической памяти Литвы и хорошо знаком с иерархической структурой Константинополя. Константинопольский Патриарх Варфоломей I, посетивший в прошлом году Вильнюс, заверил, что в Литве есть возможность начать создание структуры Православной Церкви под Константинопольским патриархатом.