Верховный суд рассмотрит апелляцию Трампа по праймериз

Судьи Верховного суда США в пятницу, 5 января, согласились рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение суда Колорадо не допустить его к участию в первичных выборах в этом штате. Дело будет рассмотрено 8 февраля, решение Верховного суда будет обязательным к применению по всей стране.

В некоторых штатах инициированы судебные разбирательства с требованием запретить Дональду Трампу участвовать в праймериз. Его противники считают, что три года назад он призывал к беспорядкам в Капитолии и тем самым участвовал в восстании.

14-я поправка к Конституции США запрещает занимать федеральные должности любому, кто „участвовал в восстании или мятеже“. Адвокаты экс-президента настаивают на том, что определение Трампа как участника мятежа не соответствует действительности. Решение Верховного суда Колорадо - это первый случай в истории США, когда 14-я поправка была использована для дисквалификации кандидата в президенты.

Трампа исключили из списка кандидатов на праймериз в штате Мэн

Кроме Колорадо решение исключить Трампа из списка кандидатов на республиканских праймериз приняла госсекретарь штата Мэн.Адвокаты экс-президента также обратились в местный суд с апелляцией. Исполнение решения приостановили до утверждения Верховным судом США. Первичные выборы пройдут в Мэн и Колорадо 5 марта.

Ни в одном случае Трампу, который является основным кандидатом от Республиканской партии на выборах, не было предъявлено уголовное обвинение в подстрекательстве к восстанию.

Выборы в США пройдут в ноябре 2024 года

Очередные, 60-е, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден также объявил о выдвижении своей кандидатуры.

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