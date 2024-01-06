Мартен Лийв занял четвертое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту
Представитель Эстонии Мартен Лийв финишировал четвертым на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту. До бронзовой медали Мартену не хватило 0,21 секунды.
„Большое разочарование“, - признался Мартен Лийв, заняв четвертое место после трех голландцев на чемпионате Европы по конькобежному спорту. „Я провел хорошую гонку и могу этим гордиться, но когда конкуренты настолько сильны - я имею в виду нидерландцев - тогда ничего не поделаешь“.
Но это нормально, вам нужно найти способ стать лучше.
Лийв был несколько удивлен тем, что ему удалось оказать некоторое сопротивление голландцам - 0,21 секунды до бронзы и 0,27 секунды до серебра, - остальные уступили им немного больше. „Мы вчетвером впереди... Очень хорошо, мы не были конкурентами для Кьелда Нёйса, который взял золото, но Йеннинг де Бу, Тим Принс и я были практически рядом друг с другом, а затем появился отрыв. Я ожидал более серьезной борьбы за медали между шестью или семью спортсменами“.
У Лийва не было времени проанализировать гонку сразу после финиша, но перекинувшись парой слов с тренером, стало ясно, что старт и первые 600 метров были очень хорошими. „Я бы сказал, что на дистанции 750 метров я претендовал на медаль, но потом начала накапливаться молочная кислота, и катание стало не таким эффективным, как должно было быть. Нёйс, с которым я ехал, на последнем круге был на полсекунды быстрее меня. Если бы я мог быть быстрее в конце, возможно, я бы выиграл медаль. Но это нормально, вам нужно найти способ стать лучше“.
Лийв также примет участие в гонке на дистанции 500 метров в воскресенье.
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