Мартен Лийв занял четвертое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту

„Большое разочарование“, - признался Мартен Лийв, заняв четвертое место после трех голландцев на чемпионате Европы по конькобежному спорту. „Я провел хорошую гонку и могу этим гордиться, но когда конкуренты настолько сильны - я имею в виду нидерландцев - тогда ничего не поделаешь“.

Но это нормально, вам нужно найти способ стать лучше. Мартен Лийв

Лийв был несколько удивлен тем, что ему удалось оказать некоторое сопротивление голландцам - 0,21 секунды до бронзы и 0,27 секунды до серебра, - остальные уступили им немного больше. „Мы вчетвером впереди... Очень хорошо, мы не были конкурентами для Кьелда Нёйса, который взял золото, но Йеннинг де Бу, Тим Принс и я были практически рядом друг с другом, а затем появился отрыв. Я ожидал более серьезной борьбы за медали между шестью или семью спортсменами“.

У Лийва не было времени проанализировать гонку сразу после финиша, но перекинувшись парой слов с тренером, стало ясно, что старт и первые 600 метров были очень хорошими. „Я бы сказал, что на дистанции 750 метров я претендовал на медаль, но потом начала накапливаться молочная кислота, и катание стало не таким эффективным, как должно было быть. Нёйс, с которым я ехал, на последнем круге был на полсекунды быстрее меня. Если бы я мог быть быстрее в конце, возможно, я бы выиграл медаль. Но это нормально, вам нужно найти способ стать лучше“.

Лийв также примет участие в гонке на дистанции 500 метров в воскресенье.

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