Памяти великого гроссмейстера: в честь дня рождения Пауля Кереса в поселке Ольгина проведут турнир по быстрым шахматам

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал, что раньше, в начале 2000-х, этот турнир проводился регулярно. Но после трагической гибели его инициатора Ивана Бурова, тренера по боксу, в 2014 году традиция прекратилась. И несколько лет назад пришла идея возродить ее.

„Я шахматами увлечен с детства, - говорит Ильин. - И теперь, когда есть такая возможность, с 2022 года, мы вновь проводим турнир“.

Обычно в день рождения Пауля Кереса к его памятнику рядом с Петровской площадью в Нарве возлагают цветы. В этом году по случаю турнира их возложили 6 января. Сделал это Максим Ильин. „Это, конечно, известный нарвитянин, такие личности не принадлежат городу, они достояние всей Эстонии“, - считает мэр Нарва-Йыэсуу. На вопрос, почему турнир не проводится в Нарве, учитывая, что Керес родился именно в этом городе, Ильин ответил, что несколько лет подряд представители Нарвы давали обещание вместе организовать турнир, но так этого и не случилось. „Поэтому мы просто делаем сами“, - добавил мэр.

По мнению Дмитрия Вергуна, заместителя заведующего по культуре и спорту Отдела культуры Нарвы, это мероприятие объединяет два города, на турнир приезжает много жителей Нарвы. Он и сам будет принимать в нем участие.

Как рассказала Екатерина Рогозина, специалист по культуре Нарва-Йыэсуу, к ним на турнир приезжают играть из Силламяэ, Кохтла-Ярве, даже из Таллинна. В этом году зарегистрировались 30 игроков.

„Турнир для всех, - рассказала Рогозина. - Самому младшему участнику турниров было 10 лет, самому старшему - 83 года. Уровень профессионализма тоже не имеет значения. Всем будем рады. Иногда даже опытные игроки проигрывают начинающим“.

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