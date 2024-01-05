Баскетбол
05.01.2024, 18:07

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: лучший клуб Украины разгромил „Калев/Снабб“

 

В пятницу, 5 января, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Калев\Снабб“ проиграл дома украинскому клубу „Прометей“ (52:110).

Если первые минуты матча прошли в равной борьбе, то во второй половине первой четверти „Прометей“ переключил передачу. Первая четверть завершилась рывком гостей, которые выигрывали со счетом 25:8. В следующие 10 минут преимущество гостей стал увеличиваться еще больше. Во второй четверти “Прометей“ позволил хозяевам набрать всего 12 очков, увеличив свое преимущество аж до 36 очков.

В третьей четверти хозяева площадки смогли наладить игру в нападении и набрали 21 очко, а соперник набрал 24 очка. Перед последней четвертью лучший украинский клуб выигрывал со счетом 80:41. Ничего хорошего „Калеву“ не принесла и последняя четверть, где преимущество „Прометея“ быстро выросло до более чем 50 очков. Украинский клуб одержал уверенную победу со счетом 110:52.

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