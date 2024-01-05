ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: лучший клуб Украины разгромил „Калев/Снабб“

Если первые минуты матча прошли в равной борьбе, то во второй половине первой четверти „Прометей“ переключил передачу. Первая четверть завершилась рывком гостей, которые выигрывали со счетом 25:8. В следующие 10 минут преимущество гостей стал увеличиваться еще больше. Во второй четверти “Прометей“ позволил хозяевам набрать всего 12 очков, увеличив свое преимущество аж до 36 очков.