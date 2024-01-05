Слуцкий и Даванков стали кандидатами в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатами в президенты России на выборах в марте 2024 года. Слуцкий - председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), а Даванков - кандидат от партии „Новые люди“. Поскольку оба являются представителями парламентских партий, им не требовалось собирать подписи избирателей для регистрации в качестве кандидатов.

ЦИК РФ также зарегистрировал доверенных лиц председателя партии „Коммунисты России“ Сергея Малинковича - он был выдвинут кандидатом 28 декабря. Малинкович, в отличие от Слуцкого и Даванкова, не является представителем парламентской партии, поэтому должен представить 100 тысяч подписей в свою поддержку до 31 января.

ЦИК не допустил Екатерину Дунцову к выборам

В конце декабря ЦИК не допустил до сбора подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента ржевскую журналистку Екатерину Дунцову. Утверждалось, что в ее документах было обнаружено более ста ошибок.

Вскоре после этого ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России. Сбор подписей в поддержку его самовыдвижения начался 23 декабря. Для регистрации кандидатом на выборах каждому самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей.

ЦИК России принял решение о проведении выборов президента в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.