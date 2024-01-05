Местные центристы о массовом выходе из партии: на Нарву это не повлияет

Зампред Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм сказал RusDelfi, что Нарва - специфический город, как и в целом регион Ида-Вируумаа. Он считает, что именно на Нарву такой выход членов партии не повлияет. „Те люди, которые вышли, мало связаны с Нарвой, - уточнил Тамм. - Ааб хорошо относился к Нарве, часто приезжал, но все-таки он больше занимался вопросами Вильянди. В Нарве создана коалиция между центристами и другими членами горсобрания. У нас настрой на активную дальнейшую работу“.

Зампред Нарвского округа Центристов также отметил, что сейчас случилась уже вторая волна выхода некоторых членов партии. По его словам, всегда легче уйти, а работать тяжелее. „Люди огорчены, что так произошло, они не понимают, почему их коллеги так сделали“, - сказал Тамм. По его мнению, можно понять тех, кто ушел в первую волну, примкнув к партии Isamaa, которая является оппозиционной. „Сейчас больше похоже, что люди пошли, чтобы быть ближе к правящей партии, думаю, это не совсем честно“, - добавил Андрус Тамм. Но в любом случае, отметил политик, они продолжают дальше дружно работать. У него назначена встреча с Юри Ратасом, на которой он намерен обсудить, как округ будет развиваться дальше.

Чуть менее оптимистичен Алексей Евграфов, член городского собрания Нарвы и депутат Рийгикогу, хотя и также решительно настроен на активную работу.

„Бренд партии общереспубликанский, люди на местах, конечно, смотрят на то, что происходит в Таллинне, - сказал RusDelfi Алексей Евграфов. - И выход депутатов Рийгикогу из партии положительных эмоций добавить не может. Но опускать руки не надо. Работа будет продолжаться“. По его мнению, надо думать, как сделать Нарвский округ более активным, чтобы партийцы больше участвовали в политической жизни города.