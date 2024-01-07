Любителей салютов ничто не останавливает: в этом году пиротехнику запускали даже на парковке Таллиннского зоопарка

Ежегодные предупреждения, что гром от салютов и фейерверков не просто очень плохо влияет на обитающих в зоопарке животных, но может их погубить, не останавливает „венцов природы“, которые ради собственного удовольствия наносят серьезный вред животным и птицам. Из-за того, что фейерверки запускают почти месяц, работникам зоопарка даже приходится давать животным успокоительные препараты.

Два года назад после новогодней ночи шимпанзе Бетти пребывала в таком плохом состоянии, что даже стоял вопрос об анестезии. „Из-за стресса, вызванного салютами, возникают различные нарушения здоровья. Бетти нуждается в лечении, но она выплевывает лекарства. Если в ближайшее время состояние Бетти не улучшится, придется положить шимпанзе под капельницу и вводить анестетики“, - сообщил тогда зоопарк.

Как следует из записей о состоянии здоровья Бетти, которые ведутся на протяжении нескольких лет, каждый год в конце декабря и начале января, когда гремят салюты и запускают фейерверки, ее здоровье ухудшается. Чувствительная нервная система Бетти не выдерживает грохота и ярких вспышек.

Фейерверк влияет почти на всех обитателей зоопарка: стресс, кроме обезьян, испытывают копытные, кенгуру, беспокоятся некоторые хищники, например леопарды. Пиротехнику начинают запускать еще в начале декабря, но у зоопарка нет возможности нанять круглосуточного смотрителя. По мнению зоопарка, следует запретить запуск салютов и фейерверков вблизи зоопарка, а вместо этого проводить лазерные световые шоу или представления с участием дронов.

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