Правда ли, что активисты заменили американский флаг на палестинский у моста Золотые Ворота?

8 декабря по соцсетям распространились несколько фото, на которых неизвестный мужчина взбирается по флагштоку, установленному рядом с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско. На части снимков развевается американский флаг, на других — уже палестинский. К некоторым постам прилагается и видео, на котором слышны голоса протестующих, выкрикивающих лозунги. Эти материалы разместили, в частности, Telegram-каналы AZfront (68 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Israel⚡️Труха“ (44 000), а также пользователи Facebook, X, TikTok и YouTube.

6 декабря в Сан-Франциско несколько десятков человек провели акцию в поддержку бессрочного прекращения огня в секторе Газа, где израильская армия уже несколько недель ведёт военную операцию после нападения боевиков группировки ХАМАС на Израиль. По сообщениям калифорнийских СМИ, демонстранты, в частности, прошли по пешеходной части моста Золотые Ворота, держа в руках плакаты и скандируя лозунги.

В своих репортажах местные журналисты сообщали, что флаг Палестины у моста действительно появился — утверждается, что он пробыл на флагштоке менее часа. Мужчину, который его повесил, вскоре после этого задержали. Как выяснили фактчекеры из агентства Reuters, некоторые протестующие, рассказывавшие об акции в соцсетях, упоминали намерение заменить американский флаг на палестинский. Однако четырёхцветное знамя разместили не вместо, а вместе со звёздно-полосатым — это видно из трансляций телеканалов Kron 4 News и ABC 7 News.

Представитель местных властей подтвердил агентству Reuters, что американский флаг в ходе демонстрации не снимали с флагштока.

Итог: Полуправда