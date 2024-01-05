Авто
05.01.2024, 19:05

„Крокодилы“ остались в прошлом, сегодня на повестке дня пуско-зарядные устройства. За три дня – месячный оборот

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Сегодня уже никто не хочет покупать „крокодилы“
Вот так „прикуривают“автомобиль, крокодилы.
Вот так „прикуривают“автомобиль, крокодилы.
ФОТО: Maaleht arhiiv | Delfi Meedia

Царившие на этой неделе в Эстонии морозы доставили немало головной боли автовладельцам. Продавцы автомобильных аккумуляторов наращивают обороты продаж.

„За три дня мы получили такой оборот, какой обычно получаем за весь месяц“, - сказал изданию Delfi Forte менеджер по продажам предприятия Akukeskus Тармо Авило.

„Мы располагаем большим складом, и поставщики быстро поставляют нам товар, не стоит опасаться, что аккумуляторы закончатся, - сказал Авило. - Жаль только, что возможности человека имеют предел. Очень многие хотят, чтобы им сразу же на месте установили аккумуляторы, в обычных условиях мы так и делаем, но на этой неделе были вынуждены всем отказывать. Когда в магазине 15-20 человек ждут в очереди, и на замену аккумулятора уходит 15-30 минут, наша небольшая команда просто не в силах идти всем навстречу“.

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