„Крокодилы“ остались в прошлом, сегодня на повестке дня пуско-зарядные устройства. За три дня – месячный оборот

„Мы располагаем большим складом, и поставщики быстро поставляют нам товар, не стоит опасаться, что аккумуляторы закончатся, - сказал Авило. - Жаль только, что возможности человека имеют предел. Очень многие хотят, чтобы им сразу же на месте установили аккумуляторы, в обычных условиях мы так и делаем, но на этой неделе были вынуждены всем отказывать. Когда в магазине 15-20 человек ждут в очереди, и на замену аккумулятора уходит 15-30 минут, наша небольшая команда просто не в силах идти всем навстречу“.