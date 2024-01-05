05.01.2024, 19:05
„Крокодилы“ остались в прошлом, сегодня на повестке дня пуско-зарядные устройства. За три дня – месячный оборот(1)
Сегодня уже никто не хочет покупать „крокодилы“
ФОТО: | Delfi Meedia
Царившие на этой неделе в Эстонии морозы доставили немало головной боли автовладельцам. Продавцы автомобильных аккумуляторов наращивают обороты продаж.
„За три дня мы получили такой оборот, какой обычно получаем за весь месяц“, - сказал изданию Delfi Forte менеджер по продажам предприятия Akukeskus Тармо Авило.