МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ | „Бойцы не хотят быть в одном окопе с ними“. Сможет ли Украина мобилизовать 500 000 человек и вернуть беглецов домой из-за границы?
„Считалось, что война быстро закончится, и поэтому о мобилизации серьезно не задумывались, не готовили новых людей и не заменяли тех, кто воюет на фронте. А теперь бойцы сами не хотят быть с ними в одном окопе. На таких людей нельзя положиться – они либо разбегутся при первом же выстреле, либо сдадутся россиянам“.
Украинской армии не хватает людей на фронта - об этом говорят эксперты, украинские власти и сами военные. В настоящее время в украинской армии насчитывается более миллиона человек, из них мобилизовано около 700 тысяч. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что военачальники обратились к нему с просьбой одобрить мобилизацию полумиллиона человек. На пресс-конференции 26 декабря главнокомандующий Валерий Залужный пояснил, что Генштаб не запрашивал какую-то конкретную цифру и армия пока формирует свои потребности с учетом текущего состава, формирования новых воинских частей и прогнозов возможных потерь в следующем году.