МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ | „Бойцы не хотят быть в одном окопе с ними“. Сможет ли Украина мобилизовать 500 000 человек и вернуть беглецов домой из-за границы?

Украинской армии не хватает людей на фронта - об этом говорят эксперты, украинские власти и сами военные. В настоящее время в украинской армии насчитывается более миллиона человек, из них мобилизовано около 700 тысяч. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что военачальники обратились к нему с просьбой одобрить мобилизацию полумиллиона человек. На пресс-конференции 26 декабря главнокомандующий Валерий Залужный пояснил, что Генштаб не запрашивал какую-то конкретную цифру и армия пока формирует свои потребности с учетом текущего состава, формирования новых воинских частей и прогнозов возможных потерь в следующем году.

В интервью немецкому изданию Bild министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении призывать украинцев за рубежом на военную службу. Позже представители Минобороны Украины уточнили, что механизмы возвращения мужчин из-за границы не обсуждаются. По словам Умерова, украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, выехавшие в Германию или другие страны после начала войны, должны получить воинский призыв с требованием явится в украинские военные комиссариаты. „Мы хотим справедливости для всех, потому что мы говорим о нашей стране. Мы отправим им приглашение“, - цитирует его слова Bild. „Борьба за свою страну — это не наказание, это честь“.