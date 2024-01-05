ОТ РЕДАКЦИИ | Прапорщик Кылварт и центристский поезд

После того, как Михаил Кылварт в 2019 году стал мэром Таллинна, в кулуарах опытные городские чиновники возмущались, что он начнет выталкивать эстонцев с руководящих позиций, заменяя их русскоязычными. До выборов председателя Центристской партии в 2023 году многие опасались, что этот сценарий повторится, если Кылварт выиграет. Победа Кылварта запустила цепочку реакций, которую следовало ожидать: многие эстонские политики, игравшие важную роль в партии, решили не дожидаться, когда так произойдет, и ушли сами. Вчера начался новый виток этого процесса, когда стало ясно, что Танель Кийк и другие центристы готовы выйти из партии. Сегодня Кийк, Ааб и другие оставили партию.

Танель Кийк не был самой яркой звездой Центристской партии, но его уход может свидетельствовать о серьезных внутрипартийных переменах. Вся партийная карьера Кийка до сих пор проходила в тандеме с Юри Ратасом, недоброжелатели насмешливо называли его „abiratas“ - запасное колесо. И раз Кийк ушел, не исключено, что Юри Ратас тоже на низком старте. Сам он пока что отрицает такой план и намерен баллотироваться в Европарламент летом этого года. Однако, учитывая уровень нынешней поддержки центристов, от них в Брюссель попадет только один человек - Ратас или Тоом. Этим объясняется напряжение между ними. Яна Тоом является членом Европарламента с 2014 года, брюссельское кресло комфортное и теплое, и отказаться от этой позиции ради „погоды в доме“ у центристов она явно не готова. Избирательных списков от каждой партии еще нет, а потому у Ратаса есть время как следует продумать свою тактику. И если борьба против Тоом внутри партии им проиграна, не исключено, что и Ратас сменит партийную окраску.