ОТ РЕДАКЦИИ | Прапорщик Кылварт и центристский поезд(29)
Выход видных эстонских политиков из Центристской партии - сильный удар, но еще не конец. Михаил Кылварт, проведший вчера экстренную пресс-конференцию, желая остановить развал партии, напоминает бравого прапорщика из старого армейского анекдота: „Товарищ прапорщик остановите поезд, один солдат отстал! Прапорщик, высовываясь из окна: Поезд, стой! Раз, два!“
Однако поезд Центристской партии уже несется под откос.
После того, как Михаил Кылварт в 2019 году стал мэром Таллинна, в кулуарах опытные городские чиновники возмущались, что он начнет выталкивать эстонцев с руководящих позиций, заменяя их русскоязычными. До выборов председателя Центристской партии в 2023 году многие опасались, что этот сценарий повторится, если Кылварт выиграет. Победа Кылварта запустила цепочку реакций, которую следовало ожидать: многие эстонские политики, игравшие важную роль в партии, решили не дожидаться, когда так произойдет, и ушли сами. Вчера начался новый виток этого процесса, когда стало ясно, что Танель Кийк и другие центристы готовы выйти из партии. Сегодня Кийк, Ааб и другие оставили партию.
Танель Кийк не был самой яркой звездой Центристской партии, но его уход может свидетельствовать о серьезных внутрипартийных переменах. Вся партийная карьера Кийка до сих пор проходила в тандеме с Юри Ратасом, недоброжелатели насмешливо называли его „abiratas“ - запасное колесо. И раз Кийк ушел, не исключено, что Юри Ратас тоже на низком старте. Сам он пока что отрицает такой план и намерен баллотироваться в Европарламент летом этого года. Однако, учитывая уровень нынешней поддержки центристов, от них в Брюссель попадет только один человек - Ратас или Тоом. Этим объясняется напряжение между ними. Яна Тоом является членом Европарламента с 2014 года, брюссельское кресло комфортное и теплое, и отказаться от этой позиции ради „погоды в доме“ у центристов она явно не готова. Избирательных списков от каждой партии еще нет, а потому у Ратаса есть время как следует продумать свою тактику. И если борьба против Тоом внутри партии им проиграна, не исключено, что и Ратас сменит партийную окраску.
Для Кылварта лично и для центристов в целом исход шести членов партии - настоящий провал, но еще не конец. Результат центристов на мартовских выборах 2023 года стал для них разочарованием, которое усугубилось после того, как Кылварт стал председателем, а партию покинули Яанус Карилайд и Мария Юферева-Скуратовски. Центристы и реформисты на протяжении последних двадцати лет свыклись с мыслью, что без них сформировать правительственную коалицию невозможно, и даже осенью прошлого года существовала вероятность, что если реформисты поссорятся со своими партнерами, то они сделают приятное предложение центристам. Однако если доля центристов тает как сугроб в оттепель, то им остается лишь мечтать о том, чтобы стать партнерами для реформистов в ближайшие годы.
Конечно, говорить о смерти Центристской партии рано, несмотря на то, что многие эксперты уже предполагают, что она вот-вот канет в Лету. У центристов есть сильная организация и лояльный электорат в Таллинне и в городах Ида-Вирумаа, а их традиционные левые популистские лозунги всегда находят отклик в сердце избирателя.
Однако есть важный момент: если партию покидают эстонские политики и от нее отходят эстонские избиратели, не исключено, что и эстонские спонсоры быстро разочаруются и перекроют денежный кран центристам. И это ударило бы по центристам сильнее, чем уход Танеля Кийка или Яануса Карилайда. Финансовые дела Центристской партии находятся в сложном положении уже последние двадцать лет. В такой большой партии приходится кормить много ртов, кроме этого нужна и политическая кампания, которая поможет получить хороший результат на парламентских, местных или европейских выборах, она тоже стоит не дешево. Поэтому факт остается фактом: выиграв выборы председателя Центристской партии, Кылварт, однако проиграл, не сумев сохранить партийное единство, что получилось, например, у Юри Ратаса после свержения Сависаара в 2016 году.
Пока что при Кылварте Центристская партия, которая на протяжении последних двадцати лет была одной из самых крупных и важных политических сил, стремительно деградирует, превращаясь в русскоязычную муниципальную партию, которой на государственном уровне отводится второстепенная роль. Тем не менее, у центристов остается еще их любимое сокровище - город Таллинн и „княжества“ вроде Маарду, а также ряд городов в Ида-Вирумаа.
Поражением, после которого ни Кылварт, ни партия центристов уже не смогут оправиться, может стать утрата власти в Таллинне в 2025-м, когда пройдут местные выборы. И хотя до этого еще далеко, можно уже рассматривать разные сценарии.