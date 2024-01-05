Юношеская сборная Эстонии U16 одержала уверенную победу , а U18 потерпела разгромное поражение

В четверг в Аудентесе играли различные юношеские сборные Эстонии и Финляндии. Сборнная Эстонии U16, накануне обыгравшая Швецию, одержали вторую победу, переиграв финских сверстников со счетом 88:58. Лучшим в составе хозяев стал Роман Авдеев, воспитанник баскетбольной школы „Рейнар Халлик“, набравший 18 очков, совершивший четыре подбора и отдавший три асиста.

Эстонским баскетболистам особенно помогла их защита, которая заставила финнов совершить 38 потерь мяча. „Игра уже была намного лучше, чем вчера. Я снова рад, что все 12 игроков смогли сыграть, и никто не выбыл из игры“, - сказал главный тренер U16 Бретт Нымм.

Юноши сборной U18 уступили своим северным соседям со счетом 67:92. Единственным, кто достиг двойного показателя в составе эстонской команды, стал Каур-Кеннерт Томанн из итальянской академии „Stella Azzurra“, набравший 19 очков, шесть подборов и три асиста.

„Мы знали, что игра будет более напряженной и трудной, чем вчера. В защите мы дали соперникам слишком много пространства“, - сказал Мартин Раусберг, тренер сборной Эстонии U18. „Мы постараемся исправить ситуацию и завершить турнир против Латвии на позитивной ноте“.

Девушки сборной Эстонии U16 уступили Финляндии со счетом 55:109, а девушки U18 - 34:96.

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