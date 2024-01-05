За кого болеть? Самые ожидаемые события 2024 года в эстонском спорте

Таким образом, если Toyota не сможет обогнать Hyundai, у Тянака будет отличный шанс завоевать свой второй титул чемпиона мира.

Поэтому за титул будут бороться только Отт Тянак, Тьерри Нёвиль (Бельгия) и Элфин Эванс (Великобритании). В этом году чемпион мира по авторалли 2019 года Отт Тянак будет выступать за команду Hyundai, которую представлял с 2020 по 2022 год.

В прошлом году стало известно, что двукратный и действующий чемпион Калле Рованпера пропустит часть этапов и проведет лишь избранные ралли – пока неизвестно, какие именно.

Конечно все держат кулачки за Энели Ефимову, которая одной из первых эстонских спортсменов квалифицировалась в Париж. Также неплохие шансы у эстонского стрелка из пистолета Пеэтера Олеска и у десятиборцев. Плюс потенциальные шансы на медаль есть у фехтовальщиц, борцов, гребцов, но им надо еще пройти квалификацию.

Любая выигранная медаль на Олимпиаде в Париже будет приятным сюрпризом, но не чудом.

Вероятно Эстония отправит в Париж более 25 спортсменов, но это не точно.

Сейчас точно известно, что в Париж отправятся как минимум девять спортсменов (Расмус Мяги, три десятиборца и одна легкоатлетка, Пеэтер Олеск, Энели Ефимова, один пловец, один шоссейный велосипедист). В большинстве видов спорта полным ходом идет квалификация, и точный список станет известен позже.

Надеемся, что 2024 год будет лучше и мы сможем порадоваться за наших спортсменов сразу в нескольких дисциплинах.

Минувший год оказался для эстонского спорта очень неудачным. Эстонские спортсмены завоевали в олимпийской дисциплине всего одну медаль, да и в целом новостей со знаком минус было довольно много. Полный провал эстонского футбола, неудачное выступление Отта Тянака в новой команде, скандал в женской сборной по фехтованию, который может стоить путевки на Олимпиаду, окончание профессиональной карьеры Анетт Контавейт и другое.

Чемпионат Европы по футболу с Эстонией или без?

Когда: 14 июня – 14 июля

Сборная Эстонии заняла последнее место в отборочном этапе чемпионата Европы, набрав одно очко в своей группе, но все равно может попасть на ЧЕ-2024. Правда для этого им необходимо прыгнуть выше головы, чтобы все „звезды сошлись“, ну и конечно же, одержать две победы.

В одном из полуфиналов, который состоятся 21 марта, Эстония сыграет с Польшей, а в другом Уэльс с Финляндией. Финал состоится 26 марта и будет проходить в стране победителя пары Уэльс - Финляндия.

Напомним, что ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на Евро: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).

Сможет ли сборная Эстонии по футболу избежать последнего места в группе С Лиги наций?

Мужская сборная Эстонии дважды играла в группе С и всегда занимала последнее место. Все будет зависеть от жеребьевки, которая состоится в феврале.

Лига C

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова

Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар*, Эстония, Латвия

Если соперниками будут Швеция, Болгария и Северная Македония, то будет очень сложно. В случае с Люксембургом, Фарерскими островами и Кипром больше надежд сохранить прописку в группе С.

Попадет ли первая ракетка Эстонии среди мужчин в основную сетку хотя бы одного теннисного турнира Большого шлема?

В прошлом году Марк Лаял совершил большой скачок с 403-го на 191-е место в мировом рейтинге и получил право на участие в квалификации US Open. Если эстонский теннисист продолжит прогрессировать в том же духе, то сможет оказаться в главной сетке крупных турниров.

Чего ждать от сильнейшей диск-гольфистки Эстонии Кристин Таттар?