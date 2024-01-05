За кого болеть? Самые ожидаемые события 2024 года в эстонском спорте
Рождественские и новогодние праздники остались позади, и 2024 год, который готовит немало интересных событий в мире эстонского спорта, набирает обороты. Корреспондент RusDelfi выбрал наиболее интригующие события для эстонских спортсменов.
Минувший год оказался для эстонского спорта очень неудачным. Эстонские спортсмены завоевали в олимпийской дисциплине всего одну медаль, да и в целом новостей со знаком минус было довольно много. Полный провал эстонского футбола, неудачное выступление Отта Тянака в новой команде, скандал в женской сборной по фехтованию, который может стоить путевки на Олимпиаду, окончание профессиональной карьеры Анетт Контавейт и другое.
Надеемся, что 2024 год будет лучше и мы сможем порадоваться за наших спортсменов сразу в нескольких дисциплинах.
Летние Олимпийские игры в Париже
Когда: 26 июля – 11 августа.
Сколько спортсменов будут представлять Эстонию?
Сейчас точно известно, что в Париж отправятся как минимум девять спортсменов (Расмус Мяги, три десятиборца и одна легкоатлетка, Пеэтер Олеск, Энели Ефимова, один пловец, один шоссейный велосипедист). В большинстве видов спорта полным ходом идет квалификация, и точный список станет известен позже.
Вероятно Эстония отправит в Париж более 25 спортсменов, но это не точно.
Ждать ли нам олимпийских медалей?
Любая выигранная медаль на Олимпиаде в Париже будет приятным сюрпризом, но не чудом.
Конечно все держат кулачки за Энели Ефимову, которая одной из первых эстонских спортсменов квалифицировалась в Париж. Также неплохие шансы у эстонского стрелка из пистолета Пеэтера Олеска и у десятиборцев. Плюс потенциальные шансы на медаль есть у фехтовальщиц, борцов, гребцов, но им надо еще пройти квалификацию.
Станет ли Отт Тянак двукратным чемпионом мира?
Когда: 25 января – 24 ноября
В прошлом году стало известно, что двукратный и действующий чемпион Калле Рованпера пропустит часть этапов и проведет лишь избранные ралли – пока неизвестно, какие именно.
Поэтому за титул будут бороться только Отт Тянак, Тьерри Нёвиль (Бельгия) и Элфин Эванс (Великобритании). В этом году чемпион мира по авторалли 2019 года Отт Тянак будет выступать за команду Hyundai, которую представлял с 2020 по 2022 год.
Таким образом, если Toyota не сможет обогнать Hyundai, у Тянака будет отличный шанс завоевать свой второй титул чемпиона мира.
Чемпионат Европы по футболу с Эстонией или без?
Когда: 14 июня – 14 июля
Сборная Эстонии заняла последнее место в отборочном этапе чемпионата Европы, набрав одно очко в своей группе, но все равно может попасть на ЧЕ-2024. Правда для этого им необходимо прыгнуть выше головы, чтобы все „звезды сошлись“, ну и конечно же, одержать две победы.
В одном из полуфиналов, который состоятся 21 марта, Эстония сыграет с Польшей, а в другом Уэльс с Финляндией. Финал состоится 26 марта и будет проходить в стране победителя пары Уэльс - Финляндия.
Напомним, что ранее сборной Эстонии лишь раз удавалось попасть в плей-офф отбора на Евро: в ноябре 2011 года наша сборная уступила Ирландии с общим счетом 1:5 (0:4 дома, 1:1 в гостях).
Сможет ли сборная Эстонии по футболу избежать последнего места в группе С Лиги наций?
Мужская сборная Эстонии дважды играла в группе С и всегда занимала последнее место. Все будет зависеть от жеребьевки, которая состоится в феврале.
Лига C
Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова
Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар*, Эстония, Латвия
Если соперниками будут Швеция, Болгария и Северная Македония, то будет очень сложно. В случае с Люксембургом, Фарерскими островами и Кипром больше надежд сохранить прописку в группе С.
Попадет ли первая ракетка Эстонии среди мужчин в основную сетку хотя бы одного теннисного турнира Большого шлема?
В прошлом году Марк Лаял совершил большой скачок с 403-го на 191-е место в мировом рейтинге и получил право на участие в квалификации US Open. Если эстонский теннисист продолжит прогрессировать в том же духе, то сможет оказаться в главной сетке крупных турниров.
Чего ждать от сильнейшей диск-гольфистки Эстонии Кристин Таттар?
Действующая чемпионка мира и Европы Кристин Таттар в прошлом году проделала довольно серьезную работу. В течение сезона она выиграла все четыре турнира Major, соревнования высшей категории. Это сделало ее первой женщиной в мире, которая выиграла Большой шлем в современном диск-гольфе за один сезон.
Сезон Таттар начинается в Техасе, 7 марта с ежегодного благотворительного турнира Waco Annual Charity Open. В марте ей предстоит провести еще три турнира в Техасе.
С 3 по 6 июля Таттар также примет участие в чемпионате Эстонии, а в конце июля примет - в европейском фестивале диск-гольфа в Эстонии.
В нынешнем году Таттар точно не откажется от первого места в мировом рейтинге, но снова стать лучшей в четырех главных турнирах будет очень тяжело.
Как выступит мужская сборная Эстонии по баскетболу в отборочном этапе к чемпионату Европы?
Когда: квалификация будет сыграна в три окна: февраль 2024-го, ноябрь 2024-го и февраль 2025-го.
Если эстонская баскетбольная сборная, в которой произошла смена поколений, хочет отправиться на чемпионат Европы 2025 года, ей придется одержать в своей группе несколько побед, чтобы не занять последнее место. В этом году им предстоит сыграть с Северной Македонией, Литвой и дважды с Польшей, которые являются хозяевами ЧЕ-2025. Обыграть Литву - из области фантастики. Северную Македонию и Польшу хотя бы раз, но должны одолеть.
Сможет ли кто-нибудь из биатлонистов и Кристьян Ильвес взойти на пьедестал почета?
Возможно, для двоеборца Кристьяна Ильвеса, который уже поднимался на пьедестал в предыдущие годы, это не составит труда, а вот для биатлонистов это будет историческим моментом. В свое время Регина Эрмитс и Рене Цахкна занимали второе место в смешанной эстафете, но это было целых три года назад. Также хорошие шансы у Туули Томингас, которая 15 февраля 2023 года сенсационно заняла шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберхофе, допустив два промаха.
А что еще?
Безусловно, есть еще немало событий, заслуживающих внимания эстонских болельщиков. Это и зимняя юношеская Олимпиада, которая пройдет с 19 января по 4 февраля в южнокорейской провинции Канвондо, чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию (8-14 января Каунас, Литва; 18-24 марта, Монреаль, Канада) и многое другое.
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