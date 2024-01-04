Сутки в море: упавшего с лодки рыбака нашли по блику от его наручных часов

2 января 61-летний Уилл Франсен ушел в море на своей 12-метровой лодке, рассчитывая вернуться на следующий день. Возле островов Олдермен он поймал марлина и уже готовился выпустить его обратно в море. В этот момент то ли лодку качнуло волной, то ли марлин обрадовался и дернулся — так или иначе, Франсен потерял равновесие и через открытый страховочный поручень выпал в море.

Он попытался доплыть до лодки, но, хотя двигатель работал на малом ходу, течение быстро отнесло его в сторону. Франсен попытался подтянуть себя к лодке, выбирая леску со все еще болтавшимся на крючке марлином, но она выскользнула у него из рук. Через несколько минут она скрылась из вида.

Он находился примерно в 30 морских милях, или 55 км, к востоку от Северного острова. Он попытался плыть в сторону близлежащих островов, но течение уносило его на юг.

Спасательного жилета с маячком на Франсене не было, но была надета рыбацкая шлейка, обеспечивавшая небольшой запас плавучести.

„Я сдался и просто плыл по течению, наблюдая за красивым закатом над головой“, — рассказал он после спасения.

В какой-то момент им заинтересовалась акула и даже, как он выразился, „понюхала“ его, но потом уплыла восвояси.

Ночью Франсен не спал: он думал о друзьях и семье, а заодно регулярно поднимал в воздух свою шлейку, чтобы слить с нее воду, надеясь, что запаса воздуха в ней хватит, чтобы удержать его тело на плаву и после смерти. По его словам, он хотел, чтобы его тело было легко найти, чтобы его дети смогли получить деньги по страховке.

Утром погода ухудшилась, а у насквозь промерзшего и обезвоженного рыбака начались галлюцинации — ему во множестве виделись рыбацкие лодки там, где их не было.

Днем Франсен заметил, что его лицо отражается в стекле наручных часов, и ему пришла в голову идея воспользоваться ими, чтобы пускать солнечных зайчиков.

В итоге он заметил рыбацкую лодку, которая оказалась не плодом его воображения, и попытался направить солнечный блик в ее сторону.

„Тут не должно быть машущих рук…“