Сутки в море: упавшего с лодки рыбака нашли по блику от его наручных часов
Новозеландский рыбак, упавший со своей лодки, провел в море без малого сутки, прежде чем его спасли. Заметить его помогли солнечные блики на стекле его наручных часов, пишет BBC Russian.
2 января 61-летний Уилл Франсен ушел в море на своей 12-метровой лодке, рассчитывая вернуться на следующий день. Возле островов Олдермен он поймал марлина и уже готовился выпустить его обратно в море. В этот момент то ли лодку качнуло волной, то ли марлин обрадовался и дернулся — так или иначе, Франсен потерял равновесие и через открытый страховочный поручень выпал в море.
Он попытался доплыть до лодки, но, хотя двигатель работал на малом ходу, течение быстро отнесло его в сторону. Франсен попытался подтянуть себя к лодке, выбирая леску со все еще болтавшимся на крючке марлином, но она выскользнула у него из рук. Через несколько минут она скрылась из вида.
Он находился примерно в 30 морских милях, или 55 км, к востоку от Северного острова. Он попытался плыть в сторону близлежащих островов, но течение уносило его на юг.
Спасательного жилета с маячком на Франсене не было, но была надета рыбацкая шлейка, обеспечивавшая небольшой запас плавучести.
„Я сдался и просто плыл по течению, наблюдая за красивым закатом над головой“, — рассказал он после спасения.
В какой-то момент им заинтересовалась акула и даже, как он выразился, „понюхала“ его, но потом уплыла восвояси.
Ночью Франсен не спал: он думал о друзьях и семье, а заодно регулярно поднимал в воздух свою шлейку, чтобы слить с нее воду, надеясь, что запаса воздуха в ней хватит, чтобы удержать его тело на плаву и после смерти. По его словам, он хотел, чтобы его тело было легко найти, чтобы его дети смогли получить деньги по страховке.
Утром погода ухудшилась, а у насквозь промерзшего и обезвоженного рыбака начались галлюцинации — ему во множестве виделись рыбацкие лодки там, где их не было.
Днем Франсен заметил, что его лицо отражается в стекле наручных часов, и ему пришла в голову идея воспользоваться ими, чтобы пускать солнечных зайчиков.
В итоге он заметил рыбацкую лодку, которая оказалась не плодом его воображения, и попытался направить солнечный блик в ее сторону.
„Тут не должно быть машущих рук…“
Трое рыбаков в лодке, которую заметил Франсен, обратили внимание на солнечные блики. Стоявший за штурвалом Джеймс Макдоннелл попытался определить, откуда они взялись, и заметил в воде руку, очевидно, махавшую ему.
„Тут не должно быть машущих рук“, — подумал шкипер и развернул лодку.
Рыбаки быстро добрались до Франсена и подняли его из воды. Укутав его во все, что нашлось на борту, они напоили его теплой водой и клюквенным соком и направились к берегу.
Лицо Франсена обгорело на солнце, после суток, проведенных в воде, у него болели суставы, он был сильно обезвожен, но при этом сумел самостоятельно дойти до машины скорой помощи, ожидавшей его в порту города Вангамата.
Кроме симптомов переохлаждения и обезвоживания, ничего серьезного врачи не обнаружили. Выйдя из больницы, Франсен отправился в ближайший „Макдональдс“, прихватив банку пива.
Сержант полиции Вангаматы Уилл Гамильтон рассказал местным СМИ, что выжить Франсену помогла теплая погода, спокойное море, плавучесть, которую обеспечивало его снаряжение, а также его настрой и способность сохранять спокойствие.
„За 15 лет работы в полиции я впервые столкнулся с подобным в работе, и это действительно очень трогательно, — сказал он. — Если бы не быстрые действия трех джентльменов, которые его нашли, все могло бы закончиться трагически“.
Сам Франсен признает, что должен был действовать более осмотрительно — ему следовало надеть спасательный жилет, пристегнуться к поручням и выключить двигатель. По его мнению, конструкцию страхового поручня тоже надо изменить — он ему не слишком помог.
Появится ли у рыбака такая возможность — пока неясно: лодка Франсена дрейфует где-то в Тихом океане. Используя данные о том, в каком направлении ушла лодка, сколько топлива было на борту и данные о погоде, спасатели примерно рассчитали, где она может находиться.
Сейчас ее ищут с двух самолетов, один из которых зафрахтовал сам Франсен. Но пока не нашли.
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