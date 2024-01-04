Украина внесла производителя крабовых палочек Vici в список „спонсоров войны“. Их завод работает и в Эстонии

НАПК утверждает, что Vičiūnai Group, обещавшая уйти из России, ведет свой бизнес в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в судах и продолжает набирать сотрудников, поддерживая рынок труда и оставаясь „одним из самых любимых брендов российских потребителей“.

Головной офис компании, как отмечает НАПК, находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и России. На предприятии Viciunai Group в Калининградской области, по данным НАПК, продолжают работать около 1500 сотрудников, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 миллионов долларов).

„Пока такие известные бренды как Vici продолжают находиться на рынке России, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что Россия остается частью международных экономических процессов. Также жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают правильно“, — заявил глава НАПК Александр Новиков.

До войны Vičiūnai Group владела заводом „Вичюнай-Русь“ в Советске Калининградской области. В начале марта 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, Vičiūnai Group объявила об остановке инвестиций в российский бизнес и остановке рекламных кампаний.

Летом 2022 года Vičiūnai Group заявила, что готовится полностью уйти с российского рынка и ищет покупателей на свои активы. К августу в списке потенциальных покупателей было пять покупателей, однако с тех пор новостей о том, как продвигается продажа, на сайте компании не было.

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