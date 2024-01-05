Каждый день под обстрелом. Насколько стабильна ПВО Украины

Также, по его словам, мобильные огневые группы имеют переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами. „Это позволяет обнаруживать дрон в ночное время. Когда пролетает „шахед“, мобильная группа имеет 10 секунд, чтобы обнаружить его и запустить ПЗРК“, - отмечает Игнат. Также уничтожают дроны с помощью крупнокалиберных пулеметов с трассирующими боеприпасами и стрелковым оружием.

Силы обороны Украины пытаются не тратить недешевые ракеты к системам ПВО, особенно западным, на относительно примитивные ударные дроны, поэтому „шахеды“ сбивают в первую очередь мобильные огневые группы. „То, что сегодня делает очень успешно немецкий Gepard, его аналоги. Однако у нас недостаточно таких средств. Радиус поражения Gepard - пять километров. Поэтому понятно, что установок нужно больше, чтобы перекрыть как можно больше направлений“, - объясняет в разговоре с DW спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат.

Если в течение декабря 2022 года РФ могла себе позволить применить для ударов в общей сложности 120 „шахедов“, то только за декабрь 2023 года российские силы выпустили более 680 дронов-камикадзе, что стало абсолютным количественным рекордом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда за месяц было выпущено более 500 дронов.

Бросается в глаза, что на протяжении нескольких последних месяцев войска РФ относительно редко прибегали к именно ракетным ударам по территории Украины. Обстрелы украинских тыловых объектов проводились преимущественно с помощью „шахедов“, и количество запущенных армией РФ дронов постепенно росло. Начиная с сентября 2022 года, по данным украинской стороны, Россия выпустила по Украине в общей сложности около 3900 „шахедов“, из которых силам ПВО удалось сбить около трех тысяч.

Только за последние пять дней Россия выпустила по Украине почти 300 ракет и более 200 ударных дронов типа Shahed, сообщил во вторник, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский после того, как снова был обстрел ян Киев. До сих пор самую массированную атаку с воздуха зафиксировали 29 декабря, во время которой армия РФ применила 122 ракеты разных типов и 36 дронов: обстрелам подверглись Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса и ряд других городов и регионов, более 40 человек погибли, по меньшей мере 150 были ранены. Украинской ПВО тогда удалось сбить 27 „шахедов“ и 87 крылатых ракет, пишет DW .

Украина зависит от Запада даже в ракетах к старым советским системам, признает он: „В частности, ракеты для советских систем закупались у стран, имеющих их у себя на вооружении. Например, Болгарии и Словакии“. В этих условиях США и Украина разработали гибридные системы противовоздушной обороны под названием FrankenSAM, позволяющие применять западные ракеты на переоборудованных советских пусковых установках. Впрочем, их пока не применяют в Украине. „Уже есть успешные испытания комплексов „Бук-М1“ с американскими ракетами Sea Sparrow. Были уже испытания на полигоне. Радиус действия этого комплекса невелик - около 15 километров. Но это будет служить локальной защитой войск на передовой“, - пояснил Игнат.

Впрочем, ракеты ко всем этим системам дефицитны, ведь Украина получает их только от западных партнеров, отмечает Игнат: „Мы не производим сегодня боеприпасы к системам ПВО. А большое их количество приходится тратить на сбивание ракет и дронов. Поэтому проводится работа нашего военно-политического руководства и дипломатического корпуса со странами, которые нам помогают“.

Кроме того, украинское небо защищают старые унаследованные еще от СССР системы ПВО, в частности, ЗРК С-300 различных модификаций, „Бук-М1“, С-125, „Оса“, „Стрела“, незначительное количество ЗРК „ТОР“, а также переданные восточноевропейскими партнерами „Кубы“. На вооружение Украины поступили и такие пожилые, но проверенные временем западные системы малого и среднего радиуса действия как Crotale, Hawk и Aspide.

Впрочем, как объясняет представитель ВС ВСУ, вывести из строя БПЛА из стрелкового оружия крайне сложно. „Пуля может прошить дрон, но он может все равно лететь дальше, если не поражен какой-то его важный элемент“, - отмечает Игнат. Если дроны не удается уничтожить мобильным подразделениям, применяется уже истребительная авиация и зенитные ракетные комплексы (ЗРК). „Например, NASAMS и немецкая IRIS-T - одна из новейших систем в составе Вооруженных сил Украины. Германия должна уже к концу зимы передать четвертую батарею IRIS-T, а к концу года - еще четыре системы“, - отмечает Игнат.

Дефицитные противоракеты, особенно к ЗРК Patriot

Представитель ВС ВСУ отказался оценить, на какое количество российских атак у Украины сейчас еще есть запас ракет к системам ПВО. Однако отметил необходимость пополнять запасы ракет, особенно к ЗРК Patriot, который способен успешно поражать все цели, в том числе и российские Х-47 „Кинжал“, которые российская пропаганда называла „неуязвимыми“. По словам Юрия Игната, противоракеты к этому комплексу „не производятся очень быстро“: „это высокотехнологичный процесс, который требует некоторого времени“.

На это обращает и немецкий военный аналитик, эксперт по безопасности Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel). По его данным, создать ракету для Patriot длится дольше, чем РФ производит „Кинжал“. И именно на этот эффект рассчитывает РФ, планируя истощить запасы Patriot у украинской стороны, отметил эксперт в интервью немецкому телеканалу ntv.

Пока что у Украины есть определенные накопленные запасы боеприпасов для ПВО, и с партнерами продолжается работа над их оперативным пополнением, сообщил в разговоре с DW руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. „Судя по тому, как отработала система ПВО во время атак 29 декабря и 2 января, я не заметил какой-то существенной разницы, которая бы дала возможность и основания считать, что у нас заканчиваются ракеты или боеприпасы“, - сказал он.

В то же время Мусиенко подчеркнул, что Украина до сих пор нуждается в большем количестве средств ПВО и ракет к ним. „Ведь чем больше будет систем и соответственно ракет к ним, тем больше будет возможности улучшить коэффициент сбитых вражеских целей“, - добавил он.

Эффективность украинской ПВО