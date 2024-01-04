„Помогаем сами себе“. Почему в Белгороде во время крупнейшего обстрела были закрыты подвалы и все еще нет бомбоубежищ?
В результате украинского ракетного обстрела приграничного Белгорода 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали. Жители города жаловались на закрытые бомбоубежища: во время обстрела спрятаться в подвале невозможно. Почему люди лишены возможности укрыться в безопасном месте и что делают местные власти?
30 декабря — на следующий день после самого масштабного российского удара по украинским городам за последние месяцы — около трех часов дня в центре Белгорода прогремели взрывы.
Власти назвали этот обстрел самым тяжелым по последствиям с начала войны. Под удары попали район спорткомплекса „Динамо“ (Парковая улица), универмага „Белгород“ (улица Попова), улица Островского, каток в центре города.
Сигнал тревоги прозвучал в Белгороде только через 30 минут после начала обстрела, рассказали „Новой газете Европа“ несколько местных жителей. В этот день в городе впервые включили сирены не в тестовом режиме.
Стекла во многих окнах выбило взрывной волной. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале предупредил жителей о возможности нового удара, призывая спускаться в укрытия.
„Проблема в том, что убежища, которые находятся в подвалах, — на замке, — рассказывает Би-би-си Александр (имя изменено). — На дверях некоторых подвалов висит лист с номером телефона живущего рядом человека, у которого есть ключ. Хуже всего, когда ключ находится у управляющей компании — во время зимних праздников на работе никого нет“.
„Вячеслав Владимирович, как же так?“
Даже на следующий день после масштабного обстрела Белгорода, 31 декабря, подвалы в городе оставались закрытыми. Одна из местных жительниц опубликовала видео, снятое у закрытого укрытия на улице Чапаева. На его двери написано, что ключи находятся в УК СП „ДСК-Центр“. „Что это, где это? Я, например, не знаю. Идти даже быстрым шагом минимум пять минут“, — говорит она.
На двери подвала был также указан номер 112. „Может быть, кто-нибудь подъедет через час и откроет, когда вы будете все лежать“, — иронически говорит женщина.
Жители Белгорода возмущены тем, что после почти двух лет боевых действий МЧС не предоставляет список адресов укрытий.
„Вячеслав Владимирович, как же так? — обращается к губернатору региона Гладкову в одном из белгородских пабликов во „ВКонтакте“ пользовательница Анжела. — Сейчас в МЧС по Белгородской области мне сказали, что данных по укрытиям в МЧС нет. И каждый должен звонить в управляющие компании и выискивать там укрытия, которые на замке? Если человек приехал в город помочь родственникам? Какие он может знать управляющие компании? Два года СВО („специальной военной операцией“ российские власти требуют называть войну с Украиной. - Би-би-си)“.
„В городе Старый Оскол все убежища закрыты на замок, — пишет пользователь Сергей. — Информации о том, где находятся ключи, нет. Указателей тоже нет. Администрация бездействует и просто отписывается. В случае обстрела мы не знаем, куда прятаться“.
Проблемы с укрытиями в Белгороде возникают почти с самого начала войны, отмечает Юлия (имя изменено в целях безопасности героини). „Я очень зла: все говорили об этом, и только когда появились погибшие, проблема с убежищами подсветилась, — говорит она. — Хотя еще полтора года назад, когда прилетело в многоэтажку на улице Губкина, все начали искать подвалы — и все было закрыто. Именно бомбоубежищ у нас нет — точнее, они есть, но адреса никто не знает, их нигде не публикуют“.
В Белгороде действительно нет официально работающих бомбоубежищ.
Вскоре после начала войны глава регионального управления МЧС Сергей Потапов объяснил это тем, что разглашение адресов опасно: по мнению властей, в этом случае украинская армия может целенаправленно наносить удары по убежищам. Впрочем, некоторые оборудованные бомбоубежища в городе все же есть, но они предназначены исключительно для сотрудников отдельных предприятий, и жителям их адреса неизвестны.
Алгоритм действий при обстреле описан в видео МЧС, которое распространяют городские власти, паблики в соцсетях и СМИ. Прежде всего людям рекомендуют спуститься как можно ниже, в подвал или на первый этаж к соседям. Во время обстрела нужно находиться как можно дальше от окон, дверей, не оставаться на лестничной клетке и не пользоваться лифтом и транспортом. Самая безопасная комната в доме — ванная. Тем, кто оказался на улице, советуют лечь на землю и ползти в укрытие или прижаться к выступу — бордюру, забору или любой бетонной конструкции.
Во время обстрелов многие люди не спускаются в подвалы домов, поскольку выходить на улицу уже небезопасно — в подъезде могут вылететь окна, а пользоваться лифтом в такой ситуации запрещено, рассказывает Юлия.
„Поэтому многие предпочитают закрываться в ванной, но, как рассказывали мне знакомые с Украины, это плохая идея, — объясняет Юлия. — Там трубы с горячей водой, и если будет прилет, то обожжет очень сильно, можно сгореть заживо“.
В результате обстрелов 30 декабря погибли 25 человек, более 100 пострадали. До этого в декабре в регионе неоднократно случались другие инциденты. Так, 25 декабря несколько человек в Шебекинском городском округе пострадали из-за минометного обстрела. 29 декабря один человек погиб, когда на подлете к Белгороду сбивали воздушные цели.
Обстрелы Белгорода продолжились 2 января. Погиб один человек — 27-летний мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд. Он скончался на месте от осколочных ранений.
Во время обстрелов 2 января многие жители Белгорода открывали двери своих подъездов, чтобы у любого прохожего была возможность спрятаться, говорит Александр. Его друг, владелец кафе в Белгороде, заводил посетителей, персонал и людей, оказавшихся рядом на улице, в подвал заведения. „Помогаем сами себе“, — говорит Александр.
3 и 4 января в Белгороде закрыли крупнейшие торговые центры, кинотеатры. Власти рекомендовали жителям оставаться дома.
„Сейчас город вымер, — описывает обстановку в Белгороде Александр. — Людей на улице мало, машин мало. Впервые во дворах — пустые парковочные места. Люди уезжают. Паника, непонятно, что будет“.
„Чистая показуха“
Вечером 3 января Вячеслав Гладков сообщил о намерении эвакуировать около 600 жителей Белгорода в пункты временного размещения. В радиусе 500 метров от их домов был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
Ситуацию с закрытыми подвалами Гладков не комментировал. В своем телеграм-канале он лишь регулярно рекомендует жителям спускаться в укрытия во время работы сирен ракетной опасности. Русская служба Би-би-си отправила запрос в пресс-службу губернатора, но на момент публикации ответ не получила.
Владимир Путин назвал обстрел Белгорода 1 января террористическим актом. „Они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы, как люди военные, знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя“, — заявил он на встрече с ранеными военными в подмосковном госпитале имени Вишневского.
РСЗО — реактивные системы залпового огня — на войне применяют обе стороны. По версии украинских властей, российская армия широко использует такие установки для ударов не только по позициям военных, но и по городам. Например, 26 декабря 2023 года, как сообщали украинские чиновники, из РСЗО „Град“ обстреляли Херсон.
При этом „Град“, который использует неуправляемые ракетные снаряды, гораздо более неизбирательное оружие, чем украинская „Ольха“, которая, как утверждает российское Минобороны, обстреляла Белгород. Ракеты „Ольха“ корректируются в полете, они близки по характеристикам к российскому комплексу „Торнадо-С“.
Минобороны также утверждало, что ВСУ при обстреле Белгорода использовали чешскую РСЗО Vampire.
Белгородская область с начала войны регулярно попадает под обстрелы. За гибель людей, ранения и повреждения или уничтожения имущества никто не несет ответственность — ни об одной отставке среди представителей власти региона в связи с последствиями обстрелов не сообщалось, не было и публичных выговоров за плохую подготовку.
Ранее Вячеслав Гладков говорил, что власти региона с 2022 года занимаются укреплением границы. 30 декабря он сообщил о привлечении сводных отрядов теробороны к обеспечению мер безопасности.
„Властям все равно на белгородцев, как было на шебекинцев и на других жителей“, — жалуется Юлия. По ее мнению, надежды на то, что обеспечение безопасности в городе улучшится, сейчас нет.
С начала войны Шебекино — небольшой город, находящийся в нескольких километрах от российско-украинской границы — регулярно обстреливается. В конце мая по Шебекинскому городскому округу ежедневно выпускали около 150-250 снарядов, заявляли местные власти. В селе Новая Таволжанка, расположенном рядом с Шебекино, попадание снаряда в подстанцию привело к перебоям с электричеством. Тогда из города эвакуировали около 1600 человек в пункты временного размещения.
По подсчетам белгородского издания „Фонарь“, всего с мая 2022 года от обстрелов ВСУ погибло 96 жителей Белгорода и области.
„Такая ситуация с обстрелами точно повторится, — говорит Юлия. — Но что изменится? Построят бомбоубежища? Возможно, будут проверять ответственных за хранение ключей от подвалов. Но после прошлых прилетов уже проводили тренировки, чтобы научить ответственных, чтобы подвалы были точно открыты. Как видим теперь, это была чистая показуха“.
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