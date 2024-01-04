„Помогаем сами себе“. Почему в Белгороде во время крупнейшего обстрела были закрыты подвалы и все еще нет бомбоубежищ?

„Вячеслав Владимирович, как же так? — обращается к губернатору региона Гладкову в одном из белгородских пабликов во „ВКонтакте“ пользовательница Анжела. — Сейчас в МЧС по Белгородской области мне сказали, что данных по укрытиям в МЧС нет. И каждый должен звонить в управляющие компании и выискивать там укрытия, которые на замке? Если человек приехал в город помочь родственникам? Какие он может знать управляющие компании? Два года СВО („специальной военной операцией“ российские власти требуют называть войну с Украиной. - Би-би-си)“.

Жители Белгорода возмущены тем, что после почти двух лет боевых действий МЧС не предоставляет список адресов укрытий.

На двери подвала был также указан номер 112. „Может быть, кто-нибудь подъедет через час и откроет, когда вы будете все лежать“, — иронически говорит женщина.

Даже на следующий день после масштабного обстрела Белгорода, 31 декабря, подвалы в городе оставались закрытыми. Одна из местных жительниц опубликовала видео, снятое у закрытого укрытия на улице Чапаева. На его двери написано, что ключи находятся в УК СП „ДСК-Центр“. „Что это, где это? Я, например, не знаю. Идти даже быстрым шагом минимум пять минут“, — говорит она.

„Проблема в том, что убежища, которые находятся в подвалах, — на замке, — рассказывает Би-би-си Александр (имя изменено). — На дверях некоторых подвалов висит лист с номером телефона живущего рядом человека, у которого есть ключ. Хуже всего, когда ключ находится у управляющей компании — во время зимних праздников на работе никого нет“.

Сигнал тревоги прозвучал в Белгороде только через 30 минут после начала обстрела, рассказали „Новой газете Европа“ несколько местных жителей. В этот день в городе впервые включили сирены не в тестовом режиме.

Власти назвали этот обстрел самым тяжелым по последствиям с начала войны. Под удары попали район спорткомплекса „Динамо“ (Парковая улица), универмага „Белгород“ (улица Попова), улица Островского, каток в центре города.

30 декабря — на следующий день после самого масштабного российского удара по украинским городам за последние месяцы — около трех часов дня в центре Белгорода прогремели взрывы.

„В городе Старый Оскол все убежища закрыты на замок, — пишет пользователь Сергей. — Информации о том, где находятся ключи, нет. Указателей тоже нет. Администрация бездействует и просто отписывается. В случае обстрела мы не знаем, куда прятаться“.

Проблемы с укрытиями в Белгороде возникают почти с самого начала войны, отмечает Юлия (имя изменено в целях безопасности героини). „Я очень зла: все говорили об этом, и только когда появились погибшие, проблема с убежищами подсветилась, — говорит она. — Хотя еще полтора года назад, когда прилетело в многоэтажку на улице Губкина, все начали искать подвалы — и все было закрыто. Именно бомбоубежищ у нас нет — точнее, они есть, но адреса никто не знает, их нигде не публикуют“.

В Белгороде действительно нет официально работающих бомбоубежищ.

Вскоре после начала войны глава регионального управления МЧС Сергей Потапов объяснил это тем, что разглашение адресов опасно: по мнению властей, в этом случае украинская армия может целенаправленно наносить удары по убежищам. Впрочем, некоторые оборудованные бомбоубежища в городе все же есть, но они предназначены исключительно для сотрудников отдельных предприятий, и жителям их адреса неизвестны.

Алгоритм действий при обстреле описан в видео МЧС, которое распространяют городские власти, паблики в соцсетях и СМИ. Прежде всего людям рекомендуют спуститься как можно ниже, в подвал или на первый этаж к соседям. Во время обстрела нужно находиться как можно дальше от окон, дверей, не оставаться на лестничной клетке и не пользоваться лифтом и транспортом. Самая безопасная комната в доме — ванная. Тем, кто оказался на улице, советуют лечь на землю и ползти в укрытие или прижаться к выступу — бордюру, забору или любой бетонной конструкции.

Во время обстрелов многие люди не спускаются в подвалы домов, поскольку выходить на улицу уже небезопасно — в подъезде могут вылететь окна, а пользоваться лифтом в такой ситуации запрещено, рассказывает Юлия.