Путин, Ельцин, Петров и Микки Рурк. Кого мы увидели в фильме „Дворец“

Всё действие фильма происходит в канун Нового 2000-го года в отеле Palace („Дворец“), затерявшемся в Альпах. Сюда стекаются сливки Европы и Америки. Кто-то собирается воспользоваться „проблемой-2000“ и провернуть финансовую аферу (Микки Рурк), кто-то подарить своей любимой жене пингвина на годовщину свадьбы (звезда „Монти Пайтона“ Джон Клиз), кто-то вывести в свет своего пса (Фанни Ардан), а кто-то просто передать чемоданы с загадочным, но очень ценным содержимым русскому послу и заодно отметить Новый год в компании шикарных моделей и телохранителей (в роли „курьера“ - Александр Петров).

Конечно, ни у кого из героев ничего не проходит по плану, потому что в отеле овербукинг, и теперь некоторые вынуждены ютиться на раскладушках, к кому-то на голову сваливаются внебрачные дети, а кто-то в прямом эфире смотрит смену власти в России (да-да, тут будет и знаменитая, но уже подзабытая речь Ельцина, и первое поздравление еще молодого Путина) и видит в этом новые варианты для собственной карьеры. Но на страже интересов всех своих гостей стоит менеджер (Оливер Мазуччи), а потому всё, что происходит во „Дворце“, остается во „Дворце“. Ну или почти всё.

Едва выйдя в прокат, фильм сразу же стал скандальным. Режиссеру не простили ни мощной иронии в сторону европейских ценностей, ни собачьих фекалий на простыне самой дорогой в Европе кровати, ни хлещущей бокалами водку жены посла (привет, голливудские стереотипы). Обвинения в безвкусице сопровождали фильм после премьеры на Каннском фестивале. Но, кажется, именно таким и был замысел режиссера - в 90 лет создатель „Ребенка Розмари“, „Китайского квартала“ и „Пианиста“ может позволить себе снимать любое кино.

„Дворец“ - фильм действительно не без развесистой клюквы, но эту клюкву Полански взрастил собственными руками и тщательно удобрил. За 70 лет в кино великий уроженец Польши понял, что если чем-то можно удивить зрителя, то только банальностью. Главное, возвести ее в абсолют. Банальность она ведь и в том, что мир несправедлив, и пока одни едят ложками черную икру и даже падают в неё пьяными лицами (кстати, смешно падают!), другие пускаются по морозу в небезопасное путешествие на автобусах через пол-Европы и едва не замерзают. Но поскольку в 90 лет Роман Полански чувствует себя богом, он в своем „Дворце“ каждому воздаст по делам его. А зрителю - по настроению. Купить билеты можно здесь.