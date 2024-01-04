МНЕНИЕ | Доктор Маргус Пунаб: „Государство и пациенты слишком много требуют от врачей“

Уролог-андролог, заведующий 6-м отделением клиники Тартуского университета
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Вместо известных по сериалам приключений врачи столкнулись с удручающей бюрократической перегрузкой.
Начну с благодарности молодым коллегам, которые впервые в истории нашего современного здравоохранения предложили столь глубокий анализ (материал вышел в издании EPL 21.12.2023) актуальных проблем нашей медицинской системы.
Кризис в системе длится десятилетиями. Пока проблема решена на самом примитивном уровне: дадим чуть больше денег, как можно скорее увеличим зарплату медработникам и скажем им „зарабатывайте больше“.