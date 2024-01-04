МНЕНИЕ | Доктор Маргус Пунаб: „Государство и пациенты слишком много требуют от врачей“

Начну с благодарности молодым коллегам, которые впервые в истории нашего современного здравоохранения предложили столь глубокий анализ (материал вышел в издании EPL 21.12.2023) актуальных проблем нашей медицинской системы.

Кризис в системе длится десятилетиями. Пока проблема решена на самом примитивном уровне: дадим чуть больше денег, как можно скорее увеличим зарплату медработникам и скажем им „зарабатывайте больше“.