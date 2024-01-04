„Вопиющий беспредел и беззаконие“. Юристы о призыве Кадырова наказывать родственников преступников

Что сказал Кадыров

Пост с видеозаписью совещания об „обеспечении общественной безопасности“ Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале 30 декабря. В подписи к видео глава Чечни написал:

„Подчеркнул, что любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного [...] Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты“.

В самом видео глава региона на чеченском языке выступает еще более радикально. Фактически он говорит о допустимости убивать родственников тех, кого обвиняют в преступлении.

„Я почему вас позвал. Любой сотрудник [силовых органов], заподозривший неладное, должен на это обратить внимание. Неважно, откуда человек, из какой он семьи. Любой, кто нарушает общественный порядок или поднимает руку на сотрудника [силовых органов], на гостя республики. Если мы его не найдем, мы не будем его искать, мы найдем его домашних.

Как у нас всегда было заведено, у наших предков: если не находили виновника, долг кровной мести взымали с его отца или брата. Мы возьмем с них долг кровной мести.

Потому что есть люди, чьи родственники убили человека, а они живут себе спокойно, говоря, что отказались от убийцы. Никто не откажется от родственника, пока мы не пристрелим кого-нибудь из их семьи“, — заявил глава Чечни.

Что говорят юристы

Юристы назвали Би-би-си статьи Уголовного кодекса России, под которые подпадают угрозы главы Чечни и их реализация. Имена экспертов Би-би-си не раскрывает для их безопасности.

„Это вопиющий беспредел и беззаконие. Даже говорить такое — уже преступление, и в нормальном правовом государстве должно быть наказуемо — считает адвокат по уголовным делам. — Никто не имеет право на убийство, даже государство — в России мораторий на смертную казнь пока ещё действует“.