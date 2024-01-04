МНЕНИЕ | Кристер Парис: дайте пошуметь в праздники!

У тебя через стену живет сосед. Совсем тихо, ты даже не понимаешь, когда он дома. Но раз в году у него день рождения. Радостное событие, ты его поздравляешь.

Правда, в этот вечер дела с ночным покоем обстоят не очень. У соседа гости. Играет музыка, слышатся голоса, иногда что-то падает, на балконе кто-то курит, дым, к сожалению, попадает к вам через окно. Домашний питомец беспокоится, ребенок спрашивает, что происходит.

Что делает нормальный человек? Идет и требует вести себя тихо? Может, вызывает полицию? А может быть, он все-таки понимает, что раз в году кто-то все-таки может насладиться жизнью, оторвавшись от привычной рутины. Даже если это беспокоит и, возможно, вредно для участников.

Это сравнение пришло мне на ум, когда я прочитал очередную сердитую статью вроде „давайте ограничим (запретим) фейерверки“. Я бы посоветовал таким убийцам радости задуматься о том, как ужасно было бы жить в монашеском молчании и аскетизме, где даже раз в году не допускается шумно выражать радость. Ведь мы люди, а не роботы.

И пусть каждый, кто хочет запретить „батареи ПВО“ своему соседу, сначала посмотрится в зеркало и спросит себя – когда я в последний раз отменил рейс из-за заботы об экологии? Шум самолета над головой на самом деле очень беспокоит, и, к сожалению, совсем не раз в год.

* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!