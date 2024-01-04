ФОТО | Юношеские сборные Эстонии по баскетболу начали домашний турнир с побед

В 19-м турнире примут участие юные баскетболисты из Эстонии, Латвии, Финляндии и Швеции. Юношеская сборная Эстонии U18 выигрывала у шведской сборной после второй четверти со счетом 34:22, а в середине третьей четверти со счетом 49:36. Но затем хозяева ненадолго успокоились, и после промежуточного рывка соперника 18:0 за семь минут до конца основного времени баскетболисты сборной Эстонии проигрывали со счетом 49:54.

Однако концовка матча осталась за хозяевами, которые после отличного финального рывка одержала победу со счетом 76:62.

Самым результативным в составе сборной Эстонии стал Мартин Аллес из команды „Норд/Аудентес“, набравший 25 очков, включая пять дальних бросков и пять перехватов.

Юношеская сборная Эстонии U16 также стартовала с победы

Сборная Эстонии U16, которую тренирует Бретт Нымме, отлично начала домашний матч и выиграла у сверстников из Швеции со счетом 80:55. Самым результативным в составе сборной Эстонии стал 203- сантиметровый Роман Авдеев, воспитанник баскетбольной школы Рейнара Халлика, набравший 18 очков, совершивший 12 подборов и три блок-шота.

В остальных матчах дня победу участвовали наши северные соседи, их юношеская сборная до 16 лет обыграла Латвию со счетом 81:74, а финская сборная U18 уступила сверстникам из Латвии со счетом 78:57.

Эстонские девушки остались без побед в двух матчах со Швецией: U18 уступили своим сверстницам из Швеции 45:57, сборная U16 — 67:91.

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