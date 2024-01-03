Бывший глава эстонской полиции Эльмар Вахер ушел из Omniva(3)
Бывший глава Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер в июне прошлого года перешел на работу в компанию Omniva. Теперь сотрудничество между двумя сторонами прекращено.
В начале лета прошлого года Вахер подписал с Omniva контракт на оказание консультационных услуг сроком на четыре месяца. Перед ним была поставлена задача проанализировать услуги, предлагаемые государственными и местными органами власти, и определить, какие из них потенциально можно реализовать с помощью инфраструктуры Omniva.
Кроме того, он анализировал возможности использования парка автомобилей Omniva, и часть анализа, посвященная эффективности, показала явную потребность в курьерской службе экспресс-доставки.
В октябре Вахер подписал с Omniva новый контракт на полгода, в рамках которого он возглавил проект по разработке и запуску экспресс-курьерской службы. 1 января сотрудничество между сторонами было прекращено по инициативе бывшего начальника полиции. Проект экспресс-службы перешел в стадию реализации.
„Шестимесячная работа была выполнена быстрее“, - сказал Вахер, объясняя досрочное расторжение договора на оказание консультационных услуг.
21 марта Полиция безопасности Эстонии (КаПо) предъявила подозрение в мошенничестве руководителю таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрику Хелдна, а генеральному директору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру было предъявлено подозрение в пособничестве мошенничеству. Согласно подозрению, в апреле 2019 года Ээрика Хелдна по его желанию и при содействии Эльмара Вахера фиктивно оформили на службу в Департамент полиции и погранохраны и в тот же день перевели в структурное подразделение Сил обороны, где он в действительности уже работал в течение года.
В своем принятом в декабре решении административный суд признал утверждение Министерства внутренних дел о том, что Департамент полиции и погранохраны, возглавляемый Эльмаром Вахером, заключил пять фиктивных трудовых договоров, необоснованным. „Сомнительно, что в рамках такой процедуры можно было бы установить обстоятельства [приема на работу]“, - приводит Eesti Päevaleht пояснения суда.
Но это не все - по мнению суда, из-за весенней проверки Министерства внутренних дел было опорочено доброе имя Вахера, проверка была проведена с превышением полномочий, в ней были даны необоснованные оценки и не были выяснены важные факты.
Хотя в ноябре прокуратура закрыла уголовное дело в отношении трех сотрудников PPA, заподозренных в пособничестве мошенничеству в марте прошлого года, разбирательство в отношении Хелдна, Вахера и Айвара Алавере продолжается.
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