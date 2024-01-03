Артти Айгро вошел в историю эстонских прыжков с трамплина, проведя одни из лучших соревнований в карьере

В „Турне четырёх трамплинов“ 50 участников разбиваются на 25 пар. 25 победителей этих „дуэлей“ и 5 проигравших с наилучшими результатами отбираются во второй раунд. Так определяются тридцать прыгунов, которые разыгрывают победу на этапе. Айгро, посеянный 48-м, выступал в паре с Рёю Кобаяси, который борется за победу на „Турне четырёх трамплинов“. Айгро прыгнул на 123,5 метра и набрал 115,8 очков.

Хотя японец прыгнул на 128,5 метра и набрал 129,8 очка, 24-летний эстонец прошел во второй раунд как лучший „неудачник“. В прошлом году Айгро и Кевин Мальцев вошли в историю на одном и том же трамплине в Инсбруке. Тогда они были первыми эстонцами, вышедшими во второй раунд „Турне четырёх трамплинов“. На тот момент Айгро занял 29-е место, а Мальцев — 30-е.

Айгро, занявший 15-е место после первого раунда, в среду прыгнул на 114,5 метра. В итоге Айгро занял 21-е место с результатом 214,6 очков, что является его лучшим результатом за последние два сезона. Это также лучший результат представителя Эстонии в „Турне четырёх трамплинов“.

Личные рекорды Айгро на этапе КМ приходятся на 2018-2021 годы в Руке (Финляндия), где он трижды доходил до второй десятки. За пределами Финляндии в январе 2021 года в Филлингене (Германия) он занимал в лучшем случае 20-е место. Однако эталоном для эстонских прыгунов с трамплина по-прежнему остается шестое место Каарела Нурмсалу на этапе КМ в Осло 2014 года.

Хёрль победил, Кобаяси перехватил лидерство в генеральной классификации

Соревнования в Инсбруке выиграл австриец Ян Хёрль, набравший 267,5 очков. Кобаяси уступил ему 8,8 очков, а австриец Михаэль Хайбёк - 13,5 очков.

Кобаяси лидирует в общем зачете „Турне четырех трамплинов“ перед заключительным этапом, на 4,8 очка опережая немца Андреаса Веллингера, который занял пятое место, и на 23,6 очка - Хёрля.

Четвертый, последний этап „Турне четырёх трамплинов“ пройдет 6 января в австрийском Бишофсхофене.

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