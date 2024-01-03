За рубежом
03.01.2024, 17:31

КАРТА | Из-за ледяных торосов у островов Муху и Сааремаа застряли два грузовых судна из Латвии и Португалии. Им на помощь вышел Tõll

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Торосы льда
Торосы льда
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Из-за сильного ветра и торосистого льда в ночь на среду вблизи крупных эстонских островов во льду застряли два грузовых судна, на помощь одному из них отправился обслуживающий сообщение с островом Муху паром Tõll. Об этом сообщает латвийский портал Delfi.

Ночью с проходящего транзитом через пролив Вяйнамере грузового судна Friendland поступило сообщение, что оно не может самостоятельно пройти мимо северо-восточного побережья острова Муху, потому что сильный восточный ветер забил путь ледяными торосами. В 15 часов из Виртсу на помощь отправился паром Tõll.

„Сегодня утром нам поступила просьба о помощи грузовому судну Friendland, которое застряло во льду по пути из Латвии в порт Наантали в Финляндии в проливе Вяйнамере вблизи линий Рауги“, — сообщил директор в сфере судоходства и член правления TS Laevad Гульдар Кивро.

Сейчас на линии Виртсу-Куйвасту действует зимний график, и паром Tõll отправился на помощь после окончания рейсов по графику. По словам Кивро, суда вместе отправятся на юг, а оттуда Friendland продолжит путь вокруг Сааремаа и Хийумаа в направлении Финляндии.

„Паромы TS Laevad - Piret, Tõll, Tiiu и Leiger - принадлежат к ледовому классу A1, они самостоятельно расчищают зимой навигационные пути на линиях Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа и, как и сегодня, по возможности помогают и другим с ледокольными работами в проливе Вяйнамере. В прошлые годы серьезных проблем со льдом не было, но ранее все наши суда помогали посещавшим порты AS Saarte Liinid судам“, — добавил Кивро.

Судно Friendland у берегов Муху

Восточный ветер скоростью 12-14 м/с и торосистый лед поздно вечером во вторник заставили сменить курс и вышедшее из порта Роомассаар грузовое судно Bugoe, которое сообщило в 22.35, что отклонилось от курса и застряло на краю канала. Судно попытались вернуть в порт с помощью буксира и лоцманского катера, но из-за сильного ветра и низкого уровня воды это не удалось. Судно планируется вернуть в порт в пятницу, если направление ветра изменится, а уровень воды в канале поднимется.

Грузовое судно Friendland ходит под латвийским флагом и шло транзитом через пролив Вяйнамере на направлении Латвия-Финляндия. Судно построено в 2002 году. Судно обладает высшим ледовым классом A1 и мощностью 2900 киловатт.

Грузовое судно Bugoe ходит под португальским флагом и шло в Стокгольм. Судно построено в 2008 году.

Судно Bugoe у берегов Сааремаа

Отсутствует опасность для экипажа обоих судов и риск загрязнения. Государственный флот и Департамент транспорта, AS Saarte Liinid и TS Laevad в сотрудничестве с капитанами судов занимаются мониторингом и урегулированием ситуации.

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