Баскетбол
03.01.2024, 18:01

ВИДЕО | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: команда „Тартуского университета“ потерпела крупное поражение от датского клуба

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В среду, 3 января, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) команда „Тартуского университета“ проиграла дома датскому клубу „Баккен Беарс“ (71:94).

До среды обе команды были непобедимы в группе А: команда „Тартуского университета“ одержала три победы, а „Баккен Беарс“ - две. В первой четверти хозяева показали датчанам зубы, и через десять минут счет был равным 24:24. Однако вторая четверть также началась со счета 11:1 в пользу гостей, и на перерыв эстонский клуб ушел проигрывая со счетом 33:47.

В третьей четверти команде „Тартуского университета“ удавалось в лучшем случае приблизиться на расстояние восьми очков, но вскоре гости пошли своим путем, и хозяева проиграли со счетом 71:94. Хозяев подвела прежде всего, игра в защите и эффективность бросков, ведь они попали 38% своих бросков с игры, а их соперники - 58%.

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