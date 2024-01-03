03.01.2024, 18:01
ВИДЕО | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: команда „Тартуского университета“ потерпела крупное поражение от датского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 3 января, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) команда „Тартуского университета“ проиграла дома датскому клубу „Баккен Беарс“ (71:94).
До среды обе команды были непобедимы в группе А: команда „Тартуского университета“ одержала три победы, а „Баккен Беарс“ - две. В первой четверти хозяева показали датчанам зубы, и через десять минут счет был равным 24:24. Однако вторая четверть также началась со счета 11:1 в пользу гостей, и на перерыв эстонский клуб ушел проигрывая со счетом 33:47.