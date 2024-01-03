Медик: „Если люди просто проедут мимо, человек может получить обморожение или даже умереть“. Из-за мороза и скользких дорог в Нарве выросло количество травм

Часть происшествий, как сообщили в Нарвской больнице, были связаны с бытовыми ситуациями. Например, в эти дни в больницу было доставлено много детей, которые дома, пока родители готовились к празднику, упали с дивана или кровати во время игр. Кто-то из малышей не аккуратно катался на санках.

Падений было больше, чем в другие дни декабря, отмечает Роберт Зеель, руководитель сестринства клиники экстренной медицины, анестезиологии и интенсивного лечения, потому что 30 декабря шел дождь, но его сменил мороз. „Дорожки и тротуары были скользкими и трасса была скользкой“, - напомнил Зеель.

Руководитель сестринства Нарвской больницы говорит, что если человек упал и не может сам идти, то самое важное - не замерзнуть в такие морозы. „Потому надо просить помощи у прохожих и тех, кто едет мимо на машине, - уточняет Роберт. - Просить, чтобы дали свою куртку, кофту, возможно, у водителей в машине есть одеяло. Нужно укрыться, подложить под себя что-то, иначе можно получить дополнительно к травме обморожение“.

Зеель рассказал, что сам неоднократно оказывался в ситуации, когда видел упавшего человека около дороги, останавливался и снимал свою куртку, чтобы согреть пострадавшего, вызывал скорую и уезжал только тогда, когда бригада прибывала на место.

„Самое главное, хотя, может, наивно звучит, - это отзывчивость и понимание, добросердечность и добропорядочность прохожих людей, - говорит медик. - Если мы проедем мимо, то человек может получить обморожение или даже умереть. Пострадавший может быть без телефона, или он повредился у него при падении, аккумулятор сел именно в это время и т.п. Нужно помогать друг другу“.

По статистике Нарвской больницы, с 30 декабря по 2 января было госпитализировано по разным причинам 33 человека, а всего горожане сделали 127 вызовов скорой помощи.

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