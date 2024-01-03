Украинский адвокат обжалует решение о допуске россиян к Олимпиаде в Спортивном арбитражном суде

Юрченко надеется, что суд запретит спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх и международных соревнованиях.

„Автономия спорта не может превосходить суверенитет, независимость и границы государства и не может оправдывать убийства украинцев, войну против Украины и оккупацию наших территорий. Это очевидно на уровне всех международных институтов“, - говорится в обращении Юрченко.

Адвокат напоминает, что в прошлом российских спортсменов отстраняли от международных соревнований за нарушение антидопинговых правил. По его словам, международные правила и нарушения границ независимой страны не могут быть менее важными, чем борьба с допингом в спорте.

Юрченко также приводит в пример международные футбольные федерации FIFA и UEFA, которые не допустили российские команды к участию в своих соревнованиях из-за агрессивной войны.

Известный украинский адвокат в течение двух дней собрал сумму в 1000 швейцарских франков для регистрации апелляции в CAS. Для этого Юрченко инициировал публичную кампанию по сбору средств среди украинцев и быстро собрал необходимую сумму.

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