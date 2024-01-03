В праздничные дни 34 иностранца не впустили через погранпункт в Нарве, двух оштрафовали за нарушение закона

В праздничные дни на пограничном пункте Нарва-1 в Эстонию не впустили одного гражданина Бразилии, десятерых граждан Молдовы, одного – Кыргызстана, двенадцать – России, по одному – Украины, Узбекистана, Соединенных Штатов Америки, Перу, двух – Грузии и четырех – Израиля. Чаще всего причиной задержания было то, что у человека не было соответствующих документов для въезда, он давал неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы пограничники понимали, что человек может представлять угрозу для государственной политики или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

30 декабря при выезде из Эстонии был проверен гражданин Молдовы. Мужчина находился в странах Шенгенской зоны без законных оснований в течение 17 календарных дней, в том числе – два дня в Эстонии. Ему было выдано предписание о выезде из Эстонии, применен запрет на въезд в страны Шенгенского соглашения сроком на один год и шесть месяцев и назначен штраф в объеме 300 евро. Он отправился в Россию.

1 января гражданка России был проверена на пограничном пункте Нарва-1 при выезде из Эстонии. Оказалось, что она находилась в Шенгенской зоне без законных оснований 11 календарных дней, в том числе – один день в Эстонии. Женщине было выдано досудебное предписание о выезде из Эстонии и отказано во въезде в Шенгенскую зону на два года. Она также отправилась в Российскую Федерацию.

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