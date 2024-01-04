Все пропало! Что делать, если переели во время праздников?

Что делать, если съели много лишнего во время праздников? Неужели все пойдет в лишний вес? Неужели все, что сделано в декабре для красивой фигуры – под откос?

Давайте разберемся на цифрах. На самом деле, нет ничего ужасного, если бы один день или два переедали. За пример возьмем девушку, которая весит 60 кг. Допустим, что на праздники она съела 5000 калорий. Примерно 10% идет на усвоение еды - это 500 калорий. Остается 4500 калорий. Не стоит забывать, что вся еда усваиваемся не полностью. Так, жиры усваиваются на 97%, белки - на 90-95%, углеводы - на 85%, если они не только простые (сладости) но и содержат клетчатку. Предположим, что на новый год на столе в основном были быстрые углеводы - сладости. Посчитаем все-таки минимальную потерю усваиваемости - в среднем в 5%. Итого еще минус 200 калорий. Остается 4300

Теперь вычтем калории, которые наше тело ежедневно тратит на поддержание жизни и на активность. В среднем на 60 кг для активной женщины это 2000 калорий в сутки. Остается лишних 2300 калорий.

Если до праздников вы сидели на диете, то организм мог истощить запасы гликогена в мышцах и печени, а их может быть занесено до 500 грамм чистых углеводов. Но так происходит, если диета была жесткая.

Мы же допустим, что вы не сидите на жестких диетах и гликоген был истощен наполовину, на его восполнение ушло 250 г углеводов - получается 1000 кал. Остается 1300 лишних калорий.

Из оставшегося - съеденные жиры пополнят запас жира в теле. Где-то треть идет на внутримышечные триглицериды и они на фигуру не влияют. Остальные две трети пойдут в подкожный или висцеральный жир. Примерно 800 калорий.

Если учитывать что 1 кг жира это примерно 8000 калорий, то за весь такой „зажор“ максимум вы наберете 100 г жира.

Так что не так страшен черт, как его малюют. Даже если вы переедали один или два дня, то максимум вы наберете 200 – 300 г жира. И это при условии, если вы ведете активный образ жизни