За рубежом
03.01.2024, 12:15

В Латвии задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб

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KÄERAUAD
KÄERAUAD
ФОТО: SVEN ARBET | Delfi Meedia

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Латвии 20 декабря прошлого года задержали гражданина России, подозреваемого в пользу российских спецслужб, пишет RusDelfi.lv.

Уголовный процесс в отношении гражданина РФ был начат 18 декабря по статье 85 Уголовного закона Латвии — за незаконный сбор и передачу секретной информации и иной информации иностранной разведке.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что гражданин РФ собирал и передал российской спецслужбе информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии.

По данным, имеющимся в распоряжении СГБ, человек оказывал и другие виды поддержки российской спецслужбе в обеспечении деятельности, направленной против латвийского государства.

На пяти объектах, к которых подозреваемый имел какое-либо отношение, проведены уголовно-процессуальные действия. В ходе обысков изъят большой объем документов и носителей информации.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применен арест.

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